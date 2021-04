„99 Jahre und keinen Tag älter“, das war die Antwort von Erika Reiff auf die Frage, wie sie sich denn nun mit 100 Jahren so fühle. Dass dieser Anlass auch unter den momentan besonderen Umständen gewürdigt werden musste, da waren sich die Bewohnerinnen und Bewohner der „Lebensräume für Jung und Alt“ in Immenstaad einig.

Kreativität war gefragt, denn ein großes Fest, wie im letzten Jahr schon geplant, konnte es nicht geben, wie die Stiftung Liebenau in einer Mitteilung schreibt. Zum Glück sprudelten die Bewohner nur so vor Ideen. Für Erika Reiff wurde ein Rosenbaum organisiert, der nun den Garten der Immenstaader Wohnanlage der Stiftung Liebenau ziert. Um gemeinsam ein Ständchen darzubringen, wurden mit Kreide die Abstände auf dem Boden markiert. Alle versammelten sich im Innenhof, auf den Balkonen und in den Laubengängen, um gemeinsam zu singen – was auch mit Masken ganz gut gelang. Zum Schluss stiegen noch Luftballons mit Glückwünschen in den Himmel.

Auch Bürgermeister Johannes Henne ließ es sich nicht nehmen und überbrachte Erika Reiff nicht nur Glückwünsche, sondern auch einen großen Geschenkkorb und Blumen. Alles in allem ein sehr gelungener Tag, an dem nicht nur Erika Reiff mit der Sonne um die Wette strahlte.