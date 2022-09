86-Jähriger gefährdet Verkehr

Nachdem ein 86 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 9.30 Uhr in der Gehrenbergstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll, sucht die Polizei Zeugen. Ursache für die Fahrauffälligkeiten und die ungewollten Manöver war dem Polizeibericht zufolge offenbar ein gesundheitliches Problem des Seniors. Dieser stoppte seinen Dacia am Fahrbahnrand und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Verkehrsteilnehmer, die sich durch die Fahrweise gefährdet oder behindert fühlten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07545 / 17 00 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.