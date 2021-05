83-Jähriger begeht Fahrerflucht

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Sonntag beim Versuch, sein Auto in der Hauptstraße in Immenstaad einzuparken, ein anderes Auto touchiert. Anschließend fuhr er laut Polizei davon. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Zeugen hatten das Ereignis beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten konnten sowohl den Mann und dessen frisch beschädigtes Fahrzeug antreffen. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Der 83-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen.