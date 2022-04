80-Jährige nimmt VW-Fahrerin die Vorfahrt

Auf 6000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 15.45 Uhr bei einem Unfall in der Brodmannstraße in Immenstaad entstanden ist. Eine 80-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr laut Polizei vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in die Straße ein und nahm dabei einer 68-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt. In der Folge streifte der Mercedes an der kompletten rechten VW-Seite entlang, wodurch an beiden Autos rund 3000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.