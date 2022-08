75 000 Badegast im Stand- und Hallenbad Aquastaad begrüßt

Viele Sonnenstunden und ein blumenreiches Strandbad direkt am Bodenseeufer verwöhnen die Badegäste im Immenstaader Strand und Hallenbad Aquastaad auch in diesem Jahr und so konnte am Montag um 11 Uhr der 7.000 Badbesucher am Eingang des Aquastaads begrüßt werden.

Freudig überrascht zeigte sich die vierköpfige Familie Schmidt aus Vaihingen, die seit vielen Jahren in Immenstaad im Ferienwohnpark ihren Urlaub verbringt, über ihren Empfang durch den Bürgermeisters Johannes Henne, den Betriebsleiters Ralf Kaiser und Isabel Heinz und Lea Köppen von der Tourist-Information. Gerade erst am Tag zuvor im Urlaubsort angekommen, konnte sich die Familie über ein großes Immenstaader Badetuch, eine bedruckte Glas-Trinkflasche, einem Blumenstrauß und zwei Wasserbälle freuen. Johannes Henne und Ralf Kaiser gratulierten den Gästen, die wiederum die Gratulation an das Bad zurückgaben, da es von der Qualität des Bades zeugen würde, wenn im August bereits die 75 000 Gäste in der Saison zu Besuch kommen würden. Sie selbst hätten viel Spaß im Bad um kämen immer wieder gerne – und in diesem Sinne konnten es die jüngste Schmidts kaum erwarten, sich in die Fluten zu stürzen.