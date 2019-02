735 Euro für „Die Herberge“

Der Erlös des Immenstaader Begegnungstages am ersten Adventssonntag ist vor Kurzem von Brigitte Nosse, Sprecherin des Gemeindeteams, Pfarrer Schneider, Leiter der Seelsorgeeinheit, und Reinhard Born, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, an Stefan Zorell, den Leiter der Einrichtung „Die Herberge“ übergeben worden. Dabei konnten die Vertreter der Pfarrei Immenstaad viele Eindrücke von der wichtigen Arbeit dieser Einrichtung gewinnen, heißt es in einem Bericht.

In der „Herberge“ finden wohnungslose Menschen eine Anlaufstelle, in der sie nicht nur fachliche Beratung erfahren, sondern wo ihnen auch die Möglichkeit zum Wohnen in Form von Erstaufnahme oder von Betreutem Wohnen geboten wird. In der Tagesstätte haben Menschen, die keine feste Wohnung haben, nicht nur die Möglichkeit ihre Mahlzeiten einzunehmen, ihre Wäsche zu waschen oder zur Körperpflege, sondern finden hier auch Gemeinschaft, Ansprechpartner, medizinische Hilfe und Beratung für alle anstehenden Fragen. Was für Menschen mit festem Wohnsitz Selbstverständlichkeiten sei, könne für Menschen ohne festen Wohnsitz ein großes Problem sein, zum Beispiel eine Postadresse oder eine Zeitung lesen zu können, heißt es im Bericht weiter.

Mit Hilfe eines Kreises von Ehrenamtlichen leistet das Team von „Die Herberge“, von der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen, einen wichtigen Dienst, so der Bericht weiter. Seit 1999 ist die Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen Träger der Einrichtung. Im Jahr 2015 konnte die Herberge neue, ansprechend gestaltete und für ihre Aufgabe funktionale Räume beziehen. Spenden zur Unterstützung der Arbeit seien immer willkommen.