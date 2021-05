63-Jähriger kommt von Straße ab

Ein 63-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in der Gehrenbergstraße in Immenstaad die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto kam laut Polizeibericht links von der Straße ab und stieß mit einem in einer Parkbucht geparkten Smart zusammen. Im Anschluss überfuhr der 63-Jährige einen kleineren Baum, das Auto kam letztendlich auf dem Gehweg zum Stehen. Da der Fahrer eigenen Angaben zufolge während der Fahrt einen Blackout erlitten hatte, wurde er zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg die beiden Autos. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro.