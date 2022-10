34-Jähriger übersieht auf B 31 Kleinlastwagen

An der Einmündung der L 207 zur Bundesstraße 31 bei Immenstaad ist es am Montag gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem BMW unachtsam nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und erkannte dabei einen in Richtung Immenstaad fahrenden Kleinlastwagen zu spät. Auf der Straße bremste er seinen Wagen zwar noch ab, wurde jedoch wuchtig von dem Kleinlastwagen erfasst und auf eine Verkehrsinsel geschoben.

Am BMW entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, an dem Lkw ein Schden von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis etwa 11.45 Uhr nur einseitig befahrbar, was für Verkehrsbehinderungen sorgte.