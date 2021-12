25-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw

Eine den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit ist mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad.

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Immenstaad unterwegs, verlor bei Schneematsch die Kontrolle über seinen Wagen und prallte dabei mehrfach gegen die beidseitigen Leitplanken. Während der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Mercedes.