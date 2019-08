22 Traktoren lassen Oldie-Fans-Herzen höher schlagen

Namen wie „Porsche Super 319“, „Allgaier AP 16“, „Eicher EKL 15“, „Deutz F1 L 514“ oder „Fendt Fix2“ zergehen auf den Zungen von Fans alter Traktoren, lassen ihre Herzen höher schlagen. Aber nicht nur sie, sondern auch zahlreichen Touristen waren begeistert, als 22 blitzblank polierte Oldtimer-Traktoren vom Baujahr 1951 bis 1981 am Donnerstagabend vom Ausgangspunkt Kniebach bis zum Ziel an der Musikerterrasse am Landesteg durch Immenstaads Straßen tuckerten. Organisiert von Edwin Brügel, der mit seinem knallroten Porsche Super 319 mitten drin war im Tross, waren die Traktoren besetzt mit den Crews von insgesamt 20 Segler-Teams aus den Bodensee-Anrainerstaaten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Crew aus Brasilien, die für den Segelverein Staad in Konstanz startet, verbreitete dazu noch südamerikanisches Flair.

Mit großem Hallo der Zuschauer wurde die Traktorenparade dann am Yachthafen empfangen. Der Yachthafen ist seit Freitagnachmittag Ausgangspunkt für die 20 Boote, die noch bis zum Sonntag am World-Cup der Bootsklasse Aphrodite 101 teilnehmen. Gesegelt wird dabei in der Einheitsklasse vor Immenstaad. Foto: mt