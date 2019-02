2000 Hästräger feiern mit den Hennenschlittern

Das war mal wieder ein Tag, wie er gemalt nicht hätte schöner sein können: Beim Festumzug anlässlich des 170-jährigen Bestehens der Immenstaader Fasnet strahlten die zahlreichen Besucher mit den knapp 2000 Hästrägern um die Wette. Insgesamt 39 Gruppen waren am Start – als krönender Abschluss hatten natürlich die Immen- staader Hennenschlitter ihren Auftritt.

„Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, der älteste Verein im Alemannischen Narrenring zu sein“, ist sich „Hexenmutter“ Caroline Matt mit Elferrat Marco Rück einig. „Mitmachen ist was ganz anderes, als nur dabei zu sein“, weiß auch Veronika Endres. Als „Magd“ ist sie seit 23 Jahren mit von der Partie und hat nicht nur Bonbons mit dabei, sondern auch hartgekochte Eier, die sie allzu gern unter die närrischen Zuschauer streut. Mitlaufen zu dürfen, darüber freuen sich auch Viola Meßmer und Björn Seifermann von den Waldschraten aus Raderach. „Ehrensache, bei diesem Jubiläum dabei zu sein“, sagen sie – und los geht’s.

Am Straßenrand steigt die Stimmung mittlerweile stetig an. „Die Vielfältigkeit der Zünfte und das bunte Treiben ist einfach klasse“, konstatiert Sandra Binx, die selbst Hästrägerin bei den Schrättele in Hepbach ist, heute aber gerne mal zuschaut – auch weil ihre Schwester in Immenstaad wohnt. „Fasnet, das ist einfach Spaß. Immer, wenn irgendwo was los ist, sind wir dabei“, sagen die beiden Schwestern unisono. Keine Frage, dass Helena, die neunjährige Tochter von Sandra Binx, und deren elfjährige Cousine Lena auch mit Eifer bei der Sache sind – und sich natürlich auf das eine oder andere Bonbon freuen.

Aus Nürnberg kommt Claudia Bindig ursprünglich, ist aber längst eine bekennende Immenstaaderin geworden. Heute ist sie zusammen mit Monika Sandner gekommen. „In meiner alten Heimat ist der Fasching auch sehr schön – aber eben doch ganz anders“, erklärt sie. „Mich fasziniert hier in Immenstaad besonders, dass die Leute hier generationenübergreifend von Jung bis Alt die Fasnet nicht nur pflegen, sondern auch mit viel Herzblut leben und damit dieses wunderschöne Brauchtum immer weitertragen“, sagt sie begeistert, während die zahlreichen Hästräger an ihr vorüberziehen.