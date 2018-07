Tödlicher Crash: 74-Jährige übersieht Motorradfahrerin

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Feuer hat in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Supermarkt zerstört. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden wahrscheinlich im Millionenbereich, teilte ein Polizeisprecher in Freiburg am Dienstagmorgen mit. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte am frühen Dienstagmorgen die Brandmeldelage des Supermarktes Alarm geschlagen. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes.