Junge Musikschüler zeigen ihr Talent

In gemütlicher Kaffeesalon-Atmosphäre haben sich am Sonntag zahlreiche Zuhörer im Ritter-Arnold-Saal zusammengefunden. Junge Musikschüler zeigten dort ihr Talent. Julia Jakob, Jugendleiterin beim Musikverein Hiltensweiler, begrüßte die Gäste und kündigte zunächst die Jugendkapelle an. Die spielte flott und gekonnt von „Born to be wild“ bis zum World-Hits-Medley von „Tequila“ über „Oye como va“ bis „Oh la bamba“. Dann gab es quasi als Kontrastprogramm ein Blockflötenduo mit Johanna Spinnenhirn und Olivia Dorn, die angeleitet von Simone Holitsch zart „Auf der Schwäb’schen Eisenbahn“ vortrugen. Lehrerin Anna Schillinger verstärkte das Quartett der Klarinettistinnen Emelie Lanz, Anne Haberbosch, Anna Schmid und Vanessa Gindele, die Folksongs aus Brittanien vortrugen. Dann gab es noch Soli und Duo-Vorführungen, wobei die „Midnight-Ballade“ mit Vanessa Gindele und Anna Schillinger besonders beeindruckte.

Mit dem Saxophon waren im Duo David Schmid und solo Lepold Walser (Lehrer Uli Hegele) mit dabei. Gabriel Wicker, Schüler von Mikhail Protsenko spielte auf seiner Posaune ein Gospel Medley von „Sing Low“ bis – passend zur Posaune – „Joshula Fit the Battle of Jericho“ mit unkonventionellem Schluss. Laurenz Walser, ebenfalls Protsenko-Schüler, ließ auf seiner Tuba ein Klassik-Medley hören, von „Auld Lang Syne“ bis zur „Halle des Bergkönigs“.

Thomas Ruffing begleitete erst seine Schülerin Pia Brugger bei „Nobody Knows the Trouble I’ve Seen“ und verstärkte dann ein beeindruckend aufspielendes Blasmusik-Quartett zum Quintett, mit zwei Hörnen und zwei Posaunen. Moritz Walser, Benjamin Brugger, Tobias Gindele Und Lukas Klotz trugen recht ambitioniert den „St. Anthony Choral“ von Josef Haydn vor und schlossen mit dem „Trumpet Voluntary“, zwar ohne Trompete, dafür mit Tenorhorn, Tuba und Posaunen - und insgesamt doch recht gelungen.

Das Publikum, darunter viele Eltern und Mitmusiker, sparte nicht mit Beifall. Nach dem Gemeinschaftsfoto ließ man den Vorspiel-Nachmittag dann noch bei Kaffee und selbstgemachten Kuchen ausklingen.