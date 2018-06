Hiltensweiler Musiker laden zum Sommerfest ein

Der Musikverein Hiltensweiler feiert am Wochenende, am 20. und 21. Mai, sein traditionelles Sommerfest auf der Westwiese in Hiltensweiler. Der Startschuss fällt am Samstag, 18 Uhr, mit einem zünftigen Blasmusikabend und der befreundeten Musikkapelle aus Neukirch. Zur großen Partynacht spielt dann die Band „Jack Russel’s Halsbänd“ auf.

Der Sonntag, 21. Mai, beginnt um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Anschließend startet die Musikkapelle Hiltensweiler in ihr Frühschoppenwunschkonzert. Neben einem reichhaltigen Mittagstisch ist laut Vorschau auch für die Kleinen jede Menge geboten: neben Bastelecke, Torwandschießen und Haldenbähnle ist in diesem Jahr wieder eine Hüpfburg die große Attraktion.