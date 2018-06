Schloss Heiligenberg öffnet an Ostern

Schloss Heiligenberg öffnet am 19. April seine Türen und ist auch am Ostermontag geöffnet. Im Rahmen einer rund 75 Minuten dauernden Führung erwartet die Kunst- und Kulturinteressierten bis zum 31. Oktober neben dem schönten Renaissancesaals, eine umfangreiche Besichtigung der fürstlichen Räumlichkeiten. Die Hofkapelle mit wertvollen Einrichtungen, die Empfangshalle, die Hofküche und der Blaue Gang, können besichtigt werden. Die Schlossführungen werden täglich, außer montags (Ruhetag), um 11 Uhr, um 14 Uhr und um 15.30 Uhr angeboten. Ostermontag und Pfingstmontag finden ebenfalls Führungen statt. Im Eintrittspreis von zehn Euro ro Person ist die Führung enthalten. Der Eintritt für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist auch in diesem Jahr wieder im Rahmen eines Familieneintritts frei. Sonderführungen für Gruppen sind nach Absprache ebenfalls möglich. Der Ticketverkauf und der Beginn der Führungen sind im Bürgerhaus „Sennhof am Schloss“.

Informationen gibt es bei der Tourist-Information Heiligenberg unter Telefon 07554/998312 oder im Internet unter

www.heiligenberg.de