Die schnellsten Rennfahrer in Pfullendorf

Wer wird Volksbank Rennfahrer des Jahres? Auf die Antwort auf diese Frage haben sich 41 Kinder beim Kettcar-Parcours vor der Volksbank Filiale in Heiligenberg begeben. Zum ersten Mal hat das Sommerferienspaß-Programm der Volksbank Pfullendorf in Heiligenberg stattgefunden. Die Kinder und Jugendlichen wurden in zwei Altersklassen aufgeteilt. Während die eine Gruppe am Rundkurs die Fahrzeiten bestaunte, schossen die Kinder der andere Gruppe beim Torwandschießen um die Wette. Bei über 30 Grad sorgten kleine Wasserbomben und kalte Getränke für eine Abkühlung. Die drei besten Schützen an der Torwand waren Robin Nusser, Marco Fucillo und Paul Schwägler. Auf der Kettcar-Rennstrecke durften sich Robin Bixler (in der Altersklasse von sechs bis acht Jahren) und Dorian Engel (in der Altersklasse von neun bis zwölf Jahren) „Volksbank Rennfahrer 2018“ nennen. Foto: PR