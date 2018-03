Camphill-Schulgemeinschaft zeigt im GZH die Ausstellung „Mehr PS!?

Die Camphill-Schulgemeinschaft Heiligenberg hat am Sonntag im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen die Ausstellung „Mehr PS!?“ eröffnet. Zu sehen ist laut Veranstalter alles was fährt, Räder hat, fliegt und schnell ist.

Schüler der Camphill-Schulgemeinschaften, Ehemalige und befreundete Künstler zeigen in der Ausstellung, die bis Freitag, 23. März, im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses u sehen ist, was sie bewegt. In Bildern, Objekten und Material entfesselt die Bewegung neue Möglichkeiten, heißt es in einr Pressemitteilung.

Ein Thema, welches Künstler Mathias Strauß, mit dem schon in 2015 das Ausstellungskonzept entstand, immer wieder in seinen Zeichnungen und Modellen aufgreift. So entstand aus alten Skiern, einer Röhrenheizung und weiteren Schrottartikeln ein 2,45 Meter hohes und vier Meter langes Modell eines amerikanischen Mac-Trucks mit dem Namen „Peterlit“. Auspuffe aus alten Ofenrohren, geben einem dabei über unseren Umgang mit der Umwelt zu denken. Strauß arbeitet seit 2015 im Kunstatelier Goldbach der SKID gGmbH in Überlingen. Die Werke weiterer Künstler sind in der Ausstellung zu sehen.

„Es sind Resultate eines ernsthaften Spieles, in denen sich individuelle Interessen und Perspektiven auf den gemeinsamen Alltag zeigen“, resümierte Felix Bockemühl bei der Vernissage am Sonntag. Bockemühl leitet das Naturatelier in Frickingen, welches den Schülern der Camphill-Schulgemeinschaften und Künstlerinnen und Künstlern, Raum für Kunst und Kreativität bietet.

Die Ausstellung ist zu den Veranstaltungen im Hugo-Eckener-Saal geöffnet.