Über ein Fenster haben sich zwei unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in Heiligenberg verschafft und aus dem Büro anschließend Bargeld und einen Tresor entwendet. Die Täter wurden vom Geschädigten beim Verlassen der Gaststätte bemerkt und zwei Zeugen verfolgten zunächst die Flüchtigen. Einer der Täter zog dabei ein Messer und bedrohte einen seiner Verfolger. Diese konnten noch beobachten, wie die beiden Männer in einen in der Parallelstraße bereitgestelltes Auto einstiegen, vermutlich ein blauer VW-Golf, in dem ein weiterer Komplize wartete, und in Richtung Pfullendorf-Denkingen davonfuhren. Vom Täter, der das Messer mit sich führte, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 1,75 Meter groß, korpulente Statur, sprach mit osteuropäischem Akzent. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, zu melden.