Neuer Rektor in Amt eingeführt

„Es ist nie zu spät für einen Neuanfang, ab heute ist der Kohler dran“, sang der Lehrerchor. Dabei ist der Kohler schon neun Monate da. „Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit der Feier, sagte Markus Wursthorn vom Schulträger Liebenau Teilhabe. Der Grund: Der neue Chef wollte vor einer grßen Feier „erst ins Gschäft“ reinkommen. Nach dem Hospitieren haben Kollegen, Schüler und Weggefährten am Mittwoch Manfred Kohler als neuen Rektor der Don-Bosco-Schule offiziell willkommen geheißen.

In Interview-Form mit dem neuen Rektor hat Schulrätin Simone Daasch vom Staatlichen Schulamt Markdorf den Berufsweg des neuen Chefs gestreift und von unruhigen Zeiten in der Bildungspolitik gesprochen. Dabei erinnerte sie an das schon vor 20 Jahren vom damaligen Bildungsminister Rau verkündete Thema Inklusion, das damals „sehr aufgewühlt“ und zur „echten Inklusion“ in den allgemeinbildenden Schulen geführt habe. Den Eltern bleibe das Wahlrecht. Zu Fortschritten bei der Inklusion sagte Markus Wursthorn, man habe zwar schon viel erreicht, aber eine noch längere Wegstrecke vor sich.

Bürgermeisterin Elisabeth Kugel kennt die Don-Bosco-Schule aus ihrer Zeit als Jugendleiterin und lobte das pädagogische Bildungs- und Beratungszentrum für dessen wertvollen Beitrag zu Teilhabe und Toleranz. Deren Schüler hörten aber wie sie zur Gesellschaft. Hier zur Schule zu gehen habe einen besonderen Klang. Sie sprach von einem „wunderbaren Angebot“ der Schule und ist froh, als Gemeinde mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Die Schule sei ein fester Bestandteil in der Schulgemeinschaft Meckenbeurens. „Bei Ihnen gehört jeder Mensch dazu. Jeder wird akzeptiert wie er ist“, machte sie den Lehrern und Mitarbeitern ein Kompliment für die liebevolle Wertschätzung.

Würdiger Nachfolger für Közle

Der Geschäftsführer Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH, Jörg Munk, zeigte sich „ganz entspannt“, denn: „Jetzt ist der Kohler dran“. Es sei nicht selbstverständlich, einen würdigen Nachfolger für Wolfgang Közle gefunden zu haben, der zum Schuljahresende 2016/17 in den Ruhestand gewechselt war. Bei dem Amt des Rektors der Don-Bosco-Schule mit neun Standorten und mehr als 200 Schülerinnen und Schülern für drei verschiedene Förderschwerpunkte handle es sich um eine zentrale Leitstelle. Wichtigster Teil sei das sonderpädagogische Fachzentrum in Hegenberg, und das Ziel, jungen Menschen gute Perspektiven zu bieten. Munk sprach von einer „wertvollen und schönen Aufgabe“ für einen Rektor und gab sein Gefühl preis, wonach Manfred Kohler nach dem Dreivierteljahr „schon ein wenig Hegenberger“ geworden sei, der gut angenommen worden und gut angekommen sei. Auf die Schule zukommende Veränderungen ansprechend, sagte Munk, es „brauche Mut, mit Bedacht und gemeinsam neue Wege zu gehen und nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken“. „Die Liebenau macht vieles möglich, man muss das nur wollen“, sicherte er dem neuen Schulleiter seinen Rückhalt zu.

Manfred Kohler gab anschließend Einblick in sein bisheriges Berufsleben. Es sei immer klar gewesen, in die Sonderpädagogik zu gehen. Ursprünglich als Sonderpädagoge im Regelschulbereich verortet, arbeitete er zehn Jahre im Körperbehinderten-Zentrum-Oberschwaben (KBZO), danach wechselte er an die Schule nach Bodnegg und an Staatliche Schulamt in Markdorf.

DBS: Die beste Schule

Beeindruckt zeigte er nach seinem neunmonatigen „Hospitieren“ vom Don-Bosco-Team: „Ihr unterstützt mich großartig“, Offenheit und der menschliche Umgang seien eine „Wucht“, weshalb ihm bald klar gewesen sei, hier arbeiten zu wollen. Die Schul-Abkürzung DBS erklärte er mit Dialogbereit für D, Bedürfnisorientiert für B und Spezialisiertes Fachzentrum für das S, oder: Die beste Schule, dann, wenn es gelinge, die gute Atmosphäre erhalten zu können. Im Rahmenprogramm erhielten das Duo „Tocarritmo, eine Schülertanzgruppe und der Lehrerchor viel Beifall. Nicht weniger die Lehrergruppe „Fallberatung“, die (hoffentlich) keine realistischen Einblicke ins Lehrerleben der Don-Bosco-Schule gab…