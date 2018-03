„Hefi-Aho“: Der Narrenbaum ragt rank und schlank in den Himmel

Die Hefigkofer Narren haben mit dem Aufstellen ihres schön geschmückten Narrenbaums zusammen mit befreundeten Zünften am Samstag am Aufstellplatz am Hof der Familie Kopp die Endphase ihrer diesjährigen Fasnetsaktivitäten eingeläutet.

Narrenbaumstellen in Hefigkofen bedeutet nicht nur, eine, wie in diesem Jahr von der Familie Otto Herz aus Bibruck gestiftete Fichte, durch das bewährte Aufstellteam unter der Leitung von Gebhard Gührer in die Höhe zu stemmen, sondern Baumstellen bei den Rechbergböcken heißt: Da gehen die Zuschauer nach einem Glühwein, dem Kinderpunsch oder eine Wurst mit Weckle nicht einfach so nach Hause, sondern man geht gemeinsam in Feierlaune vom Aufstellplatz bei der Familie Kopp über die Straße hinüber zum Hof der Schuhmachers in die „Rechbergschenke“, um sich dort mit dem „All-Bott-Programm“ und Schunkelrunden weiter zu vergnügen.

Zum Startschuss zu noch zehn Tagen Narretei konnten Zunftmeister Christian Gührer und sein Team am Aufstellort im Hof Kopp eine große Narrenfamilie begrüßen, die das gekonnte Aufstellen des buntgeschmückten Narrenbaues durch das bewährte Team um Kapo Gebhard Gührer beklatschten. Erstmals dabei auch Bürgermeister Ralf Meßmer, der sich die von der Narrenzunft Bitzenhofen am vorherigen Samstag gestiftete Warnweste „Bürgermeister Anfänger“ übergezogen hatte. Um 14.28 Uhr stand der Baum in der Senkrechten.

Mädlestammtisch und der Landfunk

In der „Rechbergschenke“ wartete dann die Narrengemeinde dichtgedrängt gespannt auf das „All-Bott-Programm“, das von Silvia Rueß und Christian Gührer angekündigt wurde. Nach einem tollen Gastauftritt der Kindergarde der Narrenzunft Bitzenhofen, sozusagen als Generalprobe für ihren Auftritt am kommenden Samstag im GZH, reichten sich die Stars und Sternchen der Hefigkofer Zunft nach und nach die Hände auf der Bühne.

Einer Bühne, die von Einfallsreichtum in ihrer Einrichtung kaum zu übertreffen ist. Da wird beispielsweise ein Mikrofonkabel mit einer Schraubzwinge fixiert oder der Vorhang, hinter dem sich die Künstler auf ihren Auftritt vorbereiten, sieht schon leicht zerfleddert aus. Aber das gerade macht alles so einzigartig. Der Auftakt der Hefigkofener Narren gehörte den Kindern und der Jugend, die „Singende Socken“ präsentierten. Zurück in die Kindertage versetzt wurde das Publikum von Konrad Zweifels und Otto Riethers Rasselbande, die einen Tag im Kindergarten nachspielten. Nicht nur das typische „Kindergeschwätz“ brachte die Zuschauer zum Lachen, sondern auch ihre knallbunten Kostüme und ihre dazu getragenen Pampers.

Nach dem Auftritt der Schalmeien durften natürlich die altbewährten Teams vom „Mädlestammtisch“ und dem „Landfunk“ nicht fehlen.

So spielten sechs Mädles eine Szene im Wartezimmer ihres Doktors nach, wobei sie sich bei den Darstellungen ihrer Krankheiten und Leiden gegeneinander hochschaukelten.

Konrad Zweifel und Otto Riether lieferten als Landfunkreporter einen Rundumschlag über die Dorfereignisse des vergangenen Jahres.

Mit der Taldorfer Lumpenkapelle „LK 32“ blieb beim Schunkeln und Singen die Stimmung noch lange auf ihrem Höhepunkt.