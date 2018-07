Winzerverein Hagnau spendet 750 Euroan den DRK-Förderverein

Im Rahmen der Aktion „Adventszauber“ Anfang Dezember 2010 hat der Winzerverein Hagnau einen mit Goldmedaille bedachten Spätburgunder Burgstall 2009 als DRK-Förderwein mit extra Etikett für zehn Euro angeboten. Damit wollten die Winzer den DRK-Förderverein des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) unterstützen. Rund 150 Flaschen brachten sie Winzer an den Mann.

Nun übergaben Geschäftsführer Franz Gutemann und Verkaufsleiter Tobias Keck ddie Hälfte des Erlöses, 750 Euro, an Werner Hiestand, den Vorsitzenden des Fördervereins. Beim Meersburger Weihnachtsmarkt war Keck die Idee für die Förderaktion gekommen und kurzfristig umgesetzt worden.

„750 Euro sind für uns eine große Summe, denn die Geldbeschaffung ist recht mühsam“, dankte Hiestand erfreut für die Spende. Er ist zudem auch Vorsitzender der Seniorenabteilung des DRK-Ortsvereins, dem die vier GVV-Gemeinden Meersburg, Hagnau, Stetten und Daisendorf angehören. Eine weitere Aktion „Adventszauber“ in der Vorweihnachtszeit ist geplant. Der DRK-Förderverein werde weiterhin unterstützt, betont Tobias Keck.

Beim Obst- und Weinwanderwegstag in Hagnau am Sonntag, 22. Mai, bietet der DRK-Förderverein Kaffee und Kuchen an seinem Stand bei der Frenkenbacher Kapelle an.