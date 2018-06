Weltweit einzigartige Pflanzen

Man muss nicht auf die Galapagos-Inseln fahren, um Arten zu sehen, die weltweit nur an einem einzigen Ort vorkommen – auch am Bodensee gibt es solche Seltenheiten. So beispielsweise zwei Pflanzenarten, die ausschließlich am Bodensee wachsen. Um den Schutz solcher vom Aussterben bedrohter Arten ging es am Donnerstag beim landesweiten Landschaftspflegetag.

Rund 110 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Naturschutz beschäftigen, waren hierfür nach Markdorf gekommen. Mit unterschiedlichen Vorträgen startete das Programm bereits am Vormittag in der Markdorfer Stadthalle.

Auch Umweltstaatssekretär Andre Baumann zählte zu den Gästen und hob die Bedeutung des Naturschutzes hervor: „Baden-Württemberg zeichnet sich durch regionaltypische Kulturlandschaften und eine große Artenvielfalt aus. Dieses einzigartige und wertvolle Naturerbe zu bewahren, ist der Landesregierung ein besonderes Anliegen“, sagte Baumann in seinem Grußwort. „Wir haben bereits viel erreicht, aber auch noch einiges vor uns“, so der Staatssekretär weiter. Man wolle den Naturschutz daher in den nächsten Jahren weiter „deutlich finanziell stärken“, kündigte er an.

Strand-Rasen ist besonders selten

Mit dem Bus ging es für die Naturfreunde anschließend nach Hagnau. An einigen Stellen des Bodenseeufers wächst hier die Strand-Schmiele oder auch das Bodensee-Vergissmeinnicht. Beide sind streng geschützt und weltweit einzigartig – zu bestaunen gab es sie am Donnerstag jedoch nicht: „Normalerweise ist das Wasser im September bereits deutlich niedriger, aber dieses Jahr liegen die Pflanzen noch im See“, erklärte Jasmin Seif vom Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis.

Die Strand-Schmiele ist eine Grasart und Teil des sogenannten Strand-Rasens, einer Vegetationsgemeinschaft. „Eigentlich absolut unauffällig“, weiß Jasmin Seif, doch der Strand-Rasen drohe auszusterben, wenn er nicht entsprechend geschützt werde. Unweit des Hagnauer Strandbades befindet sich der derzeit größte Bestand im Bodenseekreis. „Er hat eine Fläche von gerade einmal 3,4 Quadratmetern“, erklärte Jasmin Seif.

Der Bereich, wo der Strand-Rasen wächst, ist deshalb abgesperrt, da die empfindlichen Pflanzen sonst leicht zertrampelt werden können. Infotafeln weisen die Leute auf den Grund der Absperrung hin. „Die wichtigste Schutzmaßnahme ist, die Information so weit wie möglich zu verbreiten“, erklärte Jasmin Seif. Eine wichtige Aufgabe des Landschaftserhaltungsverbands sei es daher, die Menschen über ihre Arbeit aufzuklären.

Eines der größten Vorkommen des blau blühenden Bodensee-Vergissmeinnichts sei in Immenstaad zu finden. Die Resonanz bei Exkursionen zur Blüte der geschützten Blume sei bisher sehr groß gewesen, sagte Jasmin Seif. Auch bei anderen Arten seien Schutzmaßnahmen bereits sehr erfolgreich gewesen, berichtete Daniel Doer, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis. So gebe es etwa wieder sehr viel mehr Armleuchteralgen im See als noch vor einigen Jahren. „Das ist wirklich ein sehr großer Schatz“, freute sich Doer über die Stärkung des Bestands.