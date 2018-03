Vorfreude auf einen genussreichen Abend

Die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis bietet, gemeinsam mit vielen Partnern aus dem kulinarischen Bereich, am Mittwoch, 18. April, wieder das Kulinarium der Bodenseemetzger an. Deshalb haben sich die Partner vor Kurzem in den Räumen des Winzervereines Hagnau getroffen, um Vorbereitungen zu treffen.

„Die durchweg begeisterte Resonanz unserer Gäste in den vergangenen Jahren, ließen uns gar keine andere Wahl, als unser Kulinarium auch 2018 wieder anzubieten“, wird Rainer Gössl, Obermeister der Metzger-Innung Bodenseekreis, in einem Schreiben der Kreishandwerkerschaft zitiert. Nach 2014 und 2016 sind auch 2018 alle Akteure wieder dabei: Mit den Metzgereien Rainer Gössl, Tettnang, Thomas Reiß, Friedrichshafen, Georg Seitz, Markdorf und Fridolin Zugmantel, Überlingen, ergänzen der Winzerverein Hagnau, die Kronenbrauerei Tettnang und Randegger Mineralwasser das kulinarische Angebot. Für 45 Euro für den Eintritt erhalten die Gäste dann rund 20 verschiedene Gerichte inklusive Weinbegleitung, Bier und Mineralwasser. „Damit sind zweifellos die Voraussetzungen für einen genuss- und erlebnisreichen Abend ganz hervorragend“, ist sich Gössl sicher.

Das Kulinarium der Bodenseemetzger findet am Mittwoch, 18. April, ab 18 Uhr beim Winzerverein Hagnau statt. Karten sind bei den Metzgereien, beim Winzerverein Hagnau sowie der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis erhältlich.