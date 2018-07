Unbekannter Täter sind am Mittwoch zwischen 1 und 6.45 Uhr in ein Hotel in der Seestraße in Hagnau eingestiegen, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde allerdings nichts entwendet. Der Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Personen,

Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg, Telefon 07532 / 434 43, entgegen.