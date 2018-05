Stefan Lochner gibt viele Rätsel auf

Das Hagnauer Museum widmet dem mittelalterlichen Maler Stefan Locher eine Ausstellung. Der Künstler, der auch als „Meister Stefan“ bekannt ist, ist vermutlich um 1400 in Hagnau geboren. Wo genau er sein Leben verbrachte, ist nicht bekannt. Gesichert ist aber, dass er 1451 in Köln starb, wahrscheinlich an der Pest, die damals grassierte. Zu den bekanntesten Werken, die ihm zugeschrieben werden, gehört „Die Muttergottes in der Rosenlaube“. Die Ausstellung wird am Sonntag, 6. Mai, eröffnet.

Der Heimat- und Geschichtsverein Hagnau versucht, darin den Lebensweg des Malers aufzuzeigen. Sicher ist, es kaum gesicherte Informationen über das Leben Stefan Lochners gibt. Das fängt schon bei seiner Geburt an: Datum und Ort sind nicht dokumentiert. „Es gibt keine Geburtsurkunde“, sagt Rudolf Dimmeler, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Hagnau (HGV). Doch es könne auf andere Weise nachgewiesen werden, dass zu dieser Zeit eine Familie Lochner in Hagnau lebte, sagt Dimmeler. Vater Georg habe dort eine Schmiede und Mutter Alhete habe ein Hub in Hagnau besessen, eine Hofstelle mit Eigentumsrecht.

Eltern sterben in Meersburg

Später zogen Georg und Alhete Lochner ins Spital nach Meersburg, um im Alter versorgt zu werden. 1451 verstarben die Eltern. „Daraufhin schrieb die Stadt Meersburg an die Stadt Köln, dass Stefan Lochner sein Erbe antreten soll“, sagt Dimmeler. Doch dazu war er nicht mehr in der Lage. Im Antwortschreiben heißt es, dass Stefan Lochner nicht mehr reisen könne, weil er krank sei. Er starb noch im selben Jahr. Dieser Bezug zu Meersburg führte dazu, dass die Stadt den Maler für sich beanspruchte. Dort wurde etwa eine Straße nach ihm benannt. Der Historiker Steven Roger Fischer habe bei seinen Forschungen aber herausgefunden, dass es den Familiennamen in Meersburg nicht gab, sagt Dimmeler.

Was den weiteren Werdegang Stefan Lochners betrifft, liegt auch vieles im Unklaren. Es wird vermutet, dass er die Lehrjahre bei seinem Onkel in Lindau verbrachte. „Damals gab es den sogenannten Teufelsmaler von Lindau“, sagt Dimmeler. Es sei möglich, dass er von ihm lernte. Es sei auch anzunehmen, dass er zur Zeit des Konstanzer Konzils dort in einer Malerwerkstatt arbeitete. „Solche Einflüsse deuten sich ein seinem Werk an“, sagt er. Im Spätmittelalter sei es üblich gewesen, dass Handwerker nach ihrer Gesellenprüfung etwa sechs Jahre als auf Wanderschaft gingen, um Erfahrungen zu sammeln. Zentren der Malerei befanden sich damals etwa in Burgund und in Flandern. „Kunsthistoriker können Einflüsse von dort erkennen“, sagt Dimmeler. Vermutlich sei Lochner am Rhein entlang gewandert, bis er sich in Köln niederließ.

Albrecht Dürer will Altar sehen

In Köln kann Stefan Lochner erstmals 1442 nachgewiesen werden. Als „Meister Steffen“ wird er im Stadtausgabebuch aufgeführt. „Wahrscheinlich, weil er anlässlich des Besuchs von König Friedrich III. Dekorationsarbeiten ausgeführt hat“, sagt Dimmeler. 1447 wurde er ins Bürgerbuch aufgenommen und 1450 in den Rat der Stadt gewählt. In Köln malte er auch seine bekanntesten Bilder, etwa den Alter der Kölner Stadtpatrone, der sich ursprünglich in der Rathauskapelle befand. Weil sich die Maler dieser Zeit als Handwerker verstanden, signierten sie ihre Werke nicht. Doch aufgrund eines Zufalls kann Stefan Lochner als Urheber identifiziert werden. Albrecht Dürer hatte bei einem Aufenthalt in Köln zweimal für das Öffnen des Altars bezahlt und seine Ausgaben notiert.

Originale sind im Hagnauer Museum nicht zu sehen. „Dazu sind die Werke zu kostbar“, sagt Dimmeler. Stattdessen hängen dort Nachbildungen, Fotografien, die auf Laminat ausgedruckt wurden. Zu sehen ist auch das Faksimile eines Gebetsbuchs. Auf Texttafeln werden die gezeigten Werke und ihre Symbolik beschrieben, der Werdegang Stefan Lochners und der zeitliche Kontext. Gezeigt wird auch, welche Farben der Maler verwendete. Der HGV hat die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Grafikdesignerin Steffi Brockschläger erstellt. Außerdem gibt es Audioguides mit Bildbeschreibungen und ergänzenden Texten zur Geschichte.