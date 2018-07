Puppentheater spielt in Hagnau

Die Cinderellabühne, ein Puppentheater aus Berlin, ist anlässlich der Figurentheatertage zu Gast im Rathaussaal, Im Hof 5, in Hagnau. Das Puppentheater führt dort am Donnerstag, 2. August, „Mascha und der Bär“ auf. Am Donnerstag, 9. August, ist „Das Honigfest“ zu sehen. Am Donnerstag, 16. August, zeigt das Marionettentheater „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, am Donnerstag, 23. August, nochmals „Mascha und der Bär“ und am Donnerstag, 30. August, wird das Stück „Jake und die Nimmerlandpiraten“ aufgeführt. Am Donnerstag, 6. September, zeigt die Cinderellabühne nochmals „Das Honigfest“. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Karten zum Preis von sieben Euro, ermäßigt sechs Euro, sind an der Tageskasse erhältlich. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor der Aufführung.