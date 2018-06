Preisträger spielen am Bodensee

„Eine weitere Perle an unserem roten Faden“: Mit diesen Worten hat Bürgermeister Simon Blümcke das am 2. Juni stattfindende Sinfoniekonzert in der katholischen Kirche St. Johann Baptist beschrieben.

Neben den Preisträgern des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs 2011, Sarah Christian und Bénédicte Royer, wird die 1974 gegründete Königsberger Philharmonie auftreten, mit der der künstlerische Leiter, Georg Mais, seit 1996 bekannt ist. „Das Königsberger Orchester ist begeistert, dass es hier am Bodensee spielen darf“, so Mais, der Mitte des Monats nach Königsberg reist.

Die Preisträger des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs 2011 werden als Solisten das Publikum begeistern. Das Konzert ist ein Teil des Preises, der im Rahmen des Wettbewerbes vergeben wurde. Sarah Christian (Violine) wurde in ihrer jungen Karriere bereits mit vielen Auszeichnungen bedacht. Zudem spielt die Geigerin regelmäßig Konzerte und stand schon in Europa, China und den USA auf der Bühne. Derzeit studiert die Künstlerin, die ihr Bachelorstudium am Mozarteum in Salzburg mit höchster Auszeichnung abgeschlossen hat, an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" in Berlin.

Bénédicte Royer (Viola) studierte ebenfalls am Mozarteum in Salzburg, wo sie ihr Master-Diplom mit Auszeichnung erhielt. Bei vielen Festivals im In- und Ausland hat Royer bereits ihr Talent bewiesen. Als Orchestermusikerin spielte sie unter anderem im Gustav-Mahler-Jugend-Orchester, im European Youth Orchestra, im Orchestre National de France und im Norwegischen Kammerorchester. Als Solistin spielte sie mit dem Orchestre des lauréats du Conservatoire in Paris, mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester und der Deutschen Kammerakademie Neuss.

„Das ist schwer und klingt leicht, das ist ganz große Kunst“, freute sich Bürgermeister Blümcke auf das bevorstehende Konzert. Das Konzert wird mit der Ouvertüre „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel eröffnet. „Wir wollen dem Sakralwerk gerecht werden und das passt gut“, betont Georg Mais. Danach folgt die Sinfonia Concertante Es-Dur KV 364 von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit der Symphonie Nr. 1 c-moll op. 68 von Johannes Brahms, an dessen Vollendung der Musiker 15 Jahre gearbeitet hat, wird das Konzert ausklingen

Eine Stunde vor Konzertbeginn laden die Gemeinde Hagnau und der Rotary-Club Überlingen zu einem kleinen Umtrunk in den Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal des Rathauses ein, wo Georg Mais eine Konzerteinführung geben wird. Die Trägerschaft übernimmt die Kulturstiftung des Rotary Clubs Überlingen, das International Bankhaus Bodensee ist Sponsor.

Das Konzert findet am 2. Juni in der Pfarrkirche St. Johann Baptist um 20 Uhr statt. Die Karten kosten in der Kategorie I 26 Euro, in der Kategorie II 22 Euro und sind bei Südfinder unter Telefon 0751/5691557 oder über die Internetseite südfinder.de/ticket