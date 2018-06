Neuauflage des Bodensee-Radurlaub-Guides bietet 17 Touren in vier Ländern

Pünktlich zum Beginn der Radsaison hat die Markdorfer Werbeagentur Neubert und Jones gemeinsam mit den Tourist-Informationen Hagnau, Meersburg und Markdorf die Neuauflage ihres Bodensee-Radurlaub-Guides herausgebracht. Dieser wurde nun in Hagnau präsentiert – inklusive der neu hinzugekommenen Website und App. Sie sollen die Radtouren auch für Nutzer mobiler Endgeräte attraktiv machen.

So kann man sich nun per QR-Code (kodierte Abbildung einer Webadresse) jede der 17 im Guide enthaltenen Radtouren aufs Handy holen. Neben Kartenmaterial, Streckenprofilen und GPS-Daten finden Radsportfans dort Tipps und weiterführende Links. „Man darf nicht stehenbleiben“, erklärt Roland Neubert, Geschäftsführer der Werbeagentur, die neue Kombination aus Print und Online. Touristen hätten heute schlichtweg ganz andere Erwartungen als noch vor zehn Jahren, als der Rad-Führer zum ersten mal veröffentlicht wurde.

Internationalität kommt gut an

Iris Müller, Leiterin der Meersburger Tourist-Info, kann dem nur zustimmen. Auch sie hat den Online-Trend schon festgestellt. „Immer wieder stehen Gäste vor den Scheiben der Tourist-Info und scannen die dort ausgehängten QR-Codes“, berichtet sie. Dass diese nun auch im neuen Radurlaub-Guide enthalten sind, findet die Touristikerin daher klasse. „Wir haben schon unglaublich viele verkauft.“

Den Grund dafür vermuten Müller und ihre Kolleginnen der Tourist-Informationen Hagnau und Markdorf aber auch in der Internationalität des Taschenguides. Denn dieser schließt den gesamten Bodenseeraum ein, bietet also Touren in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz an. „Das erwarten die Gäste heute“, sagt Müller. Statt mehrerer Broschüren könne man so nur einen einzelnen Guide aushändigen.

„Die hohe Reichweite ist wichtig“, sagt auch Carolin Karrer von der Hagnauer Tourist-Info. Die Erfahrung zeige, dass es Urlauber heutzutage nicht mehr nur auf den berühmte Bodensee-Radweg ziehe, sondern oft auch ins Hinterland, etwa nach Tettnang, Vaduz und Pfullendorf. Die zusätzlichen Informationen bezüglich vieler Ausflugsziele, Unterkünfte und Ladestationen für E-Bike-Akkus seien im neuen Guide ebenfalls genau richtig platziert.

Vom Kind zum Profisportler

„Wir haben uns bemüht, nicht nur die großen Sachen mitzunehmen“, erklärt Maike von Kürten von der Werbeagentur Neubert und Jones. Auf Übernachtungsmöglichkeiten im Eisenbahnwagon oder in einem Turm wird in dem Taschenführer daher ebenso hingewiesen wie auf kleine Museen. Abgerundet wird das Angebot durch ein Familien-ABC mit Infos rund um das Thema Urlaub mit Kindern, Ortsporträts und Wissenswertem über die Eigenheiten der vier Länder.

Mit dem neuen Taschenguide wolle man jeden Sporttyp ansprechen, sagt Mediengestalterin Annette Gutemann: „Vom Kleinkind bis zum Profiradler“. Touristikerin Müller ist sich sicher: Diese Vielfalt macht’s. „So sagen wir den Gästen: ,Ein einzelner Urlaub reicht Dir gar nicht aus. Komm nochmal!’“

Der Radl-Führer ist in den Tourist-Informationen erhältlich und kostet zwischen 1,50 und 2 Euro. Weitere Infos unter

www.bodensee-radurlaub.de