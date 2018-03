Musikverein Hagnau wählt neuen Vorstand

Die Neuwahlen waren das zentrale Thema bei der Generalversammlung der Musikkapelle Hagnau am 24. März. Nachdem Philipp Gotterbarm die Geschicke der Kapelle sieben Jahre lang geleitet hatte, verkündete er nun seinen Rücktritt vom Posten des Vorsitzenden. Dieses Amt übernimmt nun Stefan Schwörer, teilt der Musikverein in einem Bericht mit.

Auch weitere wichtige Positionen sind zum Teil neu besetzt worden: Als stellvertretender Vorstand wurde Michael Meichle wiedergewählt, als Schriftführerin fungiert künftig Christina Geister. Das Amt der Kassiererin übt auch weiterhin Karin Urnauer aus. Um die Noten kümmert sich künftig Manuel Denz und als Jugendleiterin wurde Charlotte Krasa neu gewählt. Als aktive Beisitzer wurden Christian Megerle, Uli Gotterbarm und Mathias Urnauer gewählt. Auch Jenny Ehrlinspiel und Richard Volz bereichern nun die Vorstandschaft als passive Beisitzer. Kassenprüfer sind Renate Staneker und Michael Müller. Kassiererin Karin Urnauer konnte positive Zahlen verkünden. Einen überaus ausführlichen Jahresbericht gab Schriftführerin Christina Geister zum Besten. Ein erfolgreiches Jahr liege hinter der Musikkapelle Hagnau, die 2017 49 Auftritte absolviert hatte. Das Wertungsspiel in Wittenhofen, bei dem die Kapelle mit dem höchstmöglichen Prädikat „hervorragend“ abschloss, das Weinfest, das Konzert auf dem Löwenplatz sowie das Adventskonzert waren nur einige Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr. Die Kassenprüfer Renate Staneker und Walter Frey bescheinigten eine tadellose Kassenführung. Bürgermeister Volker Frede dankte dem sehr aktiven Verein sowie dem scheidenden Vorstand Philipp Gotterbarm für sein großes Engagement.

Dirigent Dominik Merk war zufrieden; als besonderes Highlight nannte er das Wertungsspiel in Wittenhofen im Mai sowie das Adventskonzert. Er bedankte sich für das gute Miteinander innerhalb der Kapelle. Auch freute er sich über die gelungene Kooperation mit der Grundschule in Hagnau. Allerdings gab er zu bedenken, dass man sich auch in Zukunft um die Nachwuchsgewinnung bemühen müsse. Jugendleiterin Jessica Schneider berichtete über das vergangene Jahr der Jugendkapelle „Auftakt“. Mit Philipp Dietrich habe man nun einen sehr motivierten Dirigenten gewonnen.

Mit Zahlen wartete Ehrenmitglied Tilo Schaal auf, der den Probenbesuch analysierte. So gab er bekannt, dass die Klarinettenspieler die besten Probenbesucher seien. Markus Ehrlinspiel hatte im vergangenen Jahr nur eine Probe versäumt und erhielt dafür ein Präsent. Das Durchschnittsalter sei im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, man liege nun bei 36 Jahren und einem Monat. Als neu gewählter Vorsitzender bedankte sich Stefan Schwörer bei seinem Vorgänger Gotterbarm für die geleistete Arbeit und seine immer unkonventionelle Art.