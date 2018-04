Lothar Wölfle feiert seinen 60. Geburtstag

Alles was Rang und Namen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Bodenseekreis hat, ist am Samstag nach Hagnau gekommen. Landrat Lothar Wölfle hat im Gwandhaus seinen 60. Geburtstag gefeiert. Wer sich von den Gästen auf eine lange Liste von Grußworten eingestellt hatte, wurde enttäuscht. Landrat Wölfle hatte bereits im Vorfeld darum gebeten, genau darauf zu verzichten.

Also musste er selbst etwas erzählen, daraus wurde ein kurzer Abriss seines bisherigen Lebenswegs, seiner Karriere, dies alles geschickt verbunden mit der Vorstellung der zahlreichen Gäste, die er dabei getroffen und die ihn begleitet haben.

So die Schulkameraden aus Donaueschingen, wo er geboren wurde, vier seiner fünf Geschwister waren am Samstag zum Gratulieren gekommen. Aus der Schulzeit resultiert eine Verbindung zum Hause Fürstenberg, sodass auch Erbprinz Christian zu Fürstenberg nach Hagnau kam.

Auch zu einigen Studienkollegen gibt es noch einen regelmäßigen Kontakt, üblicherweise trifft man sich zum Weinverkosten. Nach dem Jura-Studium folgte eine Tätigkeit als Rechtsanwalt, wobei er sich auf Sozial- und Arbeitsrecht spezialisierte. Gleichzeitig war er im Gemeinderat von Donaueschingen, es folgten 13 Jahre als Bürgermeister von Trossingen. Bei einem Ausflug mit dem Gemeinderat lernte er in Friedrichshafen den damaligen Bürgermeister Dieter Hornung kennen. Irgendwann kam dann die Nachfrage, ob er sich nicht als Landrat bewerben wolle, so wurde er vor elf Jahren erstmals gewählt.

Das Amt mache ihm viel Freude, sagte Wölfle. „Wenn dabei 80 Prozent Freude sind, sind 20 Prozent Ärger verkraftbar“, zitierte er dazu eine Mitarbeiterin. Neben dem Amt habe er noch spannende Nebentätigkeiten, unter anderem im Landkreistag, der an diesem Tag vom Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski vertreten wurde. Zudem vertrete er den Kreis als Aufsichtsrat-Vorsitzender bei der Sparkasse Bodensee, seit zwei Jahren ist er Vorsitzender des Zweckverbandes Oberschwäbischer Elektrizitätswerke. Seit über 40 Jahren sei die CDU seine politische Heimat, erklärte Wölfle, obwohl im kommunalen Bereich die Parteipolitik keine große Rolle spiele, Entscheidungen würden sich eher an Sachfragen orientieren. Aber die Verbindung zur großen Politik seien wichtig, so waren die Parteifreunde, der Europaabgeordnete Norbert Lins und und der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen gekommen.

Er sei zwar in der FDP, aber ein umgänglicher Politiker, wurde der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher begrüßt. Es sei auch ein gutes Miteinander mit der Wirtschaft notwendig, hier für stehe der IHK-Präsident Heinrich Grieshaber. Es gebe für ihn auch ein Leben außerhalb der Politik, dafür stehen die Rotarier-Freunde aus Tuttlingen und Markdorf. Aber nicht alles in seinem Leben sei positiv verlaufen, gestand Wölfle, so sei er nicht stolz sei er darauf, dass seine Partnerschaft gescheitert sei, allerdings sei er stolz auf seinen Sohn Sebastian, der derzeit in London studiere.

Für die musikalische Gestaltung der Geburtstagsfeier sorgten die vier Musiker von „Quattro Brass“, später kam dann noch eine Abordnung der „Count Zeppelin – Highland Pipes and Drums“ hinzu. Zu Beginn hatte eine Panflöten-Combo die Gäste begrüßt, damit erinnerten einige Bürgermeister aus dem Kreis und ihre Ehefrauen an eine Reise nach Madeira.