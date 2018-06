Internationale Künstler spielen beim Silvesterkonzert

Das Hagnauer Silvesterkonzert am Donnerstag, 31. Dezember, findet in diesem Jahr zum fünften statt. Es beginnt um 20 Uhr im Reinhard-Sebastian-Zimmermann-Saal im Rathaus. Eingeladen ist das Yoon-Trio, das die zwei südkoreanischen Schwestern Seo-Jin Yoon (Klavier) und Ya-Hee-Yoon (Violoncello) zusammen mit der finnischen Geigerin Sini Simonen im September 2011 gegründet haben. „Sie spielen richtig klasse“, sagt Organisator Georg Mais bei der Vorstellung des Programms im Rathaus.

Den Anfang macht Beethovens Klaviertrio B-Dur op. 11, das sogenannte „Gassenhauer Trio“. Es folgt das Klaviertrio a-Moll von Maurice Ravel, mit dem Ravel 1914 ein Signal für die damals herrschende gedrückte Stimmung setzen wollte. Den Abschluss bildet das Klaviertrio B-Dur op. 99, das an die „Kleine Schubertiade“ Anfang November dieses Jahres anknüpft. „Eigentlich ein Sinfonieorchester, auf drei Leute reduziert“, sagt Georg Mais.

Das Yoon-Trio sei erstmals hier in der Region. „Wir haben Silvester noch nie am Bodensee gefeiert“, zitiert Mais die Sprecherin ders koreanisch-finnischen Trios, das sich auf der Musikhochschule in Hannover kennengelernt und heute seinen Probenmittelpunkt in Düsseldorf habe – die finnische Geigerin lebt inzwischen in London.

Das Konzert sei bereits recht gut verkauft, man müsse sich rechtzeitig um Karten kümmern, berichtet Isabel Joachim von der Tourist-Info. Noch könne man den Abend in einem Lokal ausklingen lassen, die Tourist-Info sei bis 18. Dezember bei der Suche behilflich.

Mais betonte erneut, dass Hagnau inzwischen einen guten Namen habe. In Musikkreisen sei bekannt, dass man sich hier wirklich um die Musiker kümmert, so dass hier selbst an einem Silvesterabend ein besonderes Ensemble zu erleben seien werde.