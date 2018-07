„Hug now“ - Radolfzeller Künstler umarmt Hagnau

Unter dem Namen „Hug now“, übersetzt „Umarmung jetzt“ und auf deutsch ausgesprochen „Hag nau“, wird am kommenden Sonntag im Hagnauer Rathaus die Ausstellung von Robert Hoch eröffnet. Der in New York geborene Künstler hat sich schon in jungen Jahren der Kunst verschrieben. Angefangen hat er mit Holz- und Steinarbeiten, bevor er bei der Malerei gelandet ist. Zwar hat er Gärtner gelernt und arbeitet heute noch in diesem Beruf, aber: „Die Kunst war vorher da“, so Hoch.

Mit konkret-konstruktiver Malerei und „Art & Language“ hat sich Robert Hoch gleich zwei Kunstformen verschrieben, die seiner künstlerischen Vision Ausdruck verleihen. Je nach Ausleuchtung, Distanz oder Blickwinkel werden dem Auge des Betrachters zusätzliche Dimensionen geboten.

„Ich will nicht auf Missstände hinweisen“, betont der Künstler. Ziel der Ausstellung sei es, für Spaß zu sorgen. „Wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, hat er es verdient“, schmunzelt Hoch. Im Zusammenspiel aus Text-, Bild- und Lautsprache wird dem Betrachter eine über den reinen Wortsinn hinausgehende Botschaft vermittelt. Die den Schwaben so gerne nachgesagte „Kehrwoche“ hat ebenso einen Platz in der Ausstellung gefunden wie die veraltete Aussage der Cafébetreiber „Draußen nur Kännchen“.

Eine geometrische, nicht figurative Stilrichtung der modernen Kunst steckt hinter den konkret-konstruktiven Bildern sowie die Umsetzung rationaler und abstrakter Denkprozesse. Wachsende oder schwindende Formen, größer und kleiner werdende Abstände oder farbliche Akzente verhindern ein statisches Sehen.

Die nächste Gemeinderatssitzung dürfte bei den Räten für Unterhaltung sorgen, denn die Wände sind mit Textbildern geschmückt, die Begriffe wie Mumpitz, Kokolores oder Tohuwabohu beinhalten - ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Die Idee von Ursula Münzberg, Lebensgefährtin und Creativ-Managerin des Künstlers, die Ausstellung aufgrund des Titels „Hug now“ in Hagnau anzubieten, fiel im dortigen Rathaus auf fruchtbaren Boden. „Wir rannten bei Bürgermeister Blümcke quasi offene Türen ein“. Der Schultes sicherte sich sogleich das Bild unter dem Ausstellungsnamen für das Rathaus.

Am Sonntag, 11. September, 17 Uhr , wird die Ausstellung eröffnet. Die Begrüßung übernimmt Bürgermeister Simon Blümcke, die Einführung die aus Radolfzell stammende Theaterpädagogin und Theaterschaffende Claudia Godart. Die Ausstellung dauert bis 22. Oktober und ist von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, Freitag von 7.30 bis 13 Uhr sowie sonn- und Feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (clp)