Hagnauer Seestraße soll zur Fußgängerzone werden

Bürgermeister Volker Frede hat am Montag im Julius-Bissier-Saal des Rathauses die Bürger über den bevorstehenden saisonalen Verkehrsversuch in der Seestraße informiert. Nachdem eine zunächst im Gemeinderat beschlossene erste Variante zur Verkehrsberuhigung Wellen des Widerstands und Emotionen hervorgerufen hatte, kam nun ein neuer Vorschlag, bei dem die Anwohner und ihre Gäste mit einer allgemeinen und einmaligen Bewilligung ihr Haus in der Seestraße erreichen können.

„Man merkt, das Thema bewegt und spricht an“, sagte Bürgermeister Frede zu den zahlreich erschienenen Bürgern. Das Ziel sei es, die verkehrskritischen Bereiche innerorts und vor allem am See entlang zu entlasten, den Verkehr zu entzerren, als auch das Gefährdungspotential für Fußgänger, Fahrradfahrer, Kinder und Rentner herabzusetzen. Ein erster Verkehrsversuch fand letztes Jahr statt, doch die großen positiven Veränderungen blieben aus.

Jetzt wolle man aus der Seestraße eine Fußgängerzone machen, so der Beschluss des Gemeinderats. Die klassische Variante sah vor, dass die Anwohner nur mit einer individuellen Bewilligung, für die sie bezahlen müssten, eine Durchfahrtsgenehmigung erhalten. Dieser Entwurf warf viele Fragen für die Anwohner auf, denn Besucher oder Gäste hätten ebenfalls eine Bewilligung gebraucht. „Wir haben jetzt in der neuen Variante eine Lösung mit mehr Flexibilität und ohne Kosten“, sagte Frede. Mit dem Schild „Anlieger frei“ dürften nun die Anlieger in die Seestraße hineinfahren, als auch alle Menschen, die ein Anliegen haben, also auch Besucher und Gäste, die in der Seestraße wohnen.

Die allgemeine Bewilligung sei nur einmalig einzuholen, sodass hier keine Kosten entstünden. „Es könnte gelingen“, sagte Frede aber betonte, dass man den Versuch, der im Mai starten wird, im Oktober auswerten werde, um festzustellen, ob es gelungen ist, den Verkehr in der Seestraße zu reduzieren. Ob das Schild „Anlieger frei“ auch für Fahrradfahrer gelte, wurde Frede gefragt und gab zu, dass dies ein Schwachpunkt der neuen Variante sei. „Jeder, der ein Anliegen hat, kann in die Seestraße hineinfahren, unabhängig von der Zeit“, sagte Frede. Ebenso stimmte er Bedenken der Bürger zu, dass man schlecht kontrollieren könne, welche Gäste tatsächlich ihr Zimmer in der Seestraße gebucht hätten.

Auf den Vorschlag, die Straße mit Bodenwellen unattraktiver zu gestalten, sagte Frede, dass man das auch schon überlegt habe, aber dass es vielleicht ein weiterer Schritt sein werde, falls die Maßnahme jetzt nicht funktioniere. „Wir sind am Experimentieren und haben ganz bewusst einen Verkehrsversuch gewählt“, sagte er.

Bernd Saible von der Verkehrsinitiative machte darauf aufmerksam, dass die Fahrradfahrer ein Problem seien, denn bei einer Zählung kam man auf 930 Fahrradfahrer am Tag, die die Seestraße benutzen. Deshalb beinhalte der Verkehrsversuch auch die Umleitung für den Bodenseeradverkehr. Am Ende der Informationsveranstaltung einigte man sich mit dem Schlusssatz: „Es ist ein Versuch wert“.