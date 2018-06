Hagnauer Kinder feiern Erstkommunion

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Johann Baptist in Hagnau wird am Sonntag, 4. Mai, Erstkommunion gefeiert. Um 10.15 Uhr werden die Kinder an der Hagnauer Schule abgeholt. Der Kommunionsgottesdienst mit Pfarrer Matthias Schneider beginnt dann um 10.30 Uhr. Folgende Kinder feiern dieses Jahr in Hagnau Kommunion: Felix Dimmeler, Giulio Heberle, Julian Hiller, Magnus Leiss, Leonie Losch, Lars Löscher, Alina Pfeffer, Emanuel Schmid, Angela Staneker und Leonie Szostak.