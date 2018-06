Hagnau verlangt einheitliche Steuer

Die Zweitwohnungssteuer steigt in Hagnau auf 15 Prozent an. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen. Zuvor hatte sich die Zweitwohnungssteuersatzung der Gemeinde zuletzt im Jahr 2007 geändert.

„Die Besteuerung richtete sich nach dem jährlichen Mietaufwand und erfolgte über pauschalierte Steuerstufen“, erläuterte Bürgermeister Simon Blümcke. Das Bundesverfassungsgericht habe jedoch die Einteilung der Steuerpflichtigen in Steuerstufen kritisiert und die Besteuerung, wegen des daraus folgenden degressiven Steuerverlaufs über die Stufen hinweg und auch innerhalb der Stufen, für rechtswidrig erklärt.

Diese Entscheidung hat nun auch für Hagnau Folgen: „Eine Besteuerung soll nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgen“, so Blümcke. Dieses Ziel erreiche man am besten mit einem einheitlichen Prozentsatz. Die Verwaltung schlug dem Gremium ein Steuersatz zwischen 14 und 15 Prozent vor, um das bisherige Steueraufkommen zu erreichen.

„Ich würde 15 Prozent vorschlagen“, sagte Blümcke. In Hagnau betreffe diese Steuer rund 150 Wohnungen. Da die Abrechnung der Zweitwohnungssteuer 2014 noch nicht fertiggestellt sei, müsse die Steuersatzung rückwirkend in Kraft treten. „Wie hoch ist die Zweitwohnungssteuer in anderen Gemeinden?“, fragte Horst Müller (Hagnau Aktiv). Stetten liege gleich wie Hagnau, Sipplingen fordere 18 Prozent, Immenstaad und Überlingen sei deutlich teurer. (clp)