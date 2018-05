Fotografen eröffnen Galerie in Hagnau

Holger Spiering und Katrin Zeidler haben am Freitag eine Galerie in der Seestraße in Hagnau eröffnet. Dort zeigen und verkaufen die beiden Fotografen aus Überlingen ihre eigenen Werke. Während Holger Spierings Hauptmotiv der Bodensee ist, hat sich Katrin Zeidler auf Portraitfotografie spezialisiert. Sie betreibt in den Räumen in der Seestraße zusätzlich noch ein Fotostudio.

„Wir wollen eine Plattform schaffen, wo wir unsere Bilder dauerhaft und groß zeigen können“, sagt Holger Spiering. Die Idee, eine Galerie zu eröffnen, hegten die beiden Fotografen schon mehrere Jahre. Alleine sei das aus Zeitgründen jedoch schwierig. Und wenn man eine Galerie mit einem anderen Fotografen teile, müsse es gut passen – nicht nur, was das Menschliche betrifft. „Unsere Bilder sind sehr unterschiedlich“, sagt Spiering. Auf diese Weise entstehe keine Konkurrenz. So unterschiedlich die Bilder sind, es gibt auch Gemeinsamkeiten. „Wir fangen beide Momente ein“, sagt er. „Bei ihr sind es emotionale Momente wie ein bestimmter Blick, bei mir sind es Naturmomente wie ein Orkan.“

Beide Fotografen haben keine Ausbildung, sondern haben sich das Handwerk selbst beigebracht. Katrin Zeidler ist seit sieben Jahren selbstständig. Sie fotografiert überwiegend in schwarz-weiß und hatte schon viele Prominente vor ihrer Linse, etwa den Starfriseur Udo Walz oder den Schauspieler Michael Fitz. „Der Mensch sieht sich immer im Spiegel“, sagt sie. Viele Menschen seien unzufrieden oder haben das Gefühl, sich immer wieder optisch verändern zu wollen. „Ich sehe aber etwas anderes in ihnen“, sagt sie. Deshalb mag sie es, Menschen aus ihrem Alltag herauszuholen, ihren Charakter und ihrer Vorzüge herauszuarbeiten. Dabei versuche sie ihren Kunden immer zu erklären, warum sie einen Menschen so versteht, wie sie es tut. Sie fotografiert aber nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Ob Hund, Huhn oder Löwe spielt dabei keine Rolle. Vielmehr legt sie Wert drauf, dass die Tiere frontal und direkt in ihre Kamera schauen. Heraus kommen Aufnahmen, die beim Betrachter Emotionen wecken.

Tosende Naturschauspiele und stille Momente

Holger Spiering hat im Gegensatz zu seiner Kollegin nur ein Modell: den Bodensee. Auf Menschen versucht er zu verzichten. Wenn sie doch im Bild zu sehen sind, dann eher als Beiwerk. Was ihn fasziniert, sind die vielen verschiedenen Stimmungen am Wasser, der Wechsel des Lichts und der Stimmungen. Er geht auch bei schlechtem Wetter raus, denn er will in seinen Bildern Orkanstürme, Gewitterwolken, Blitze oder andere Naturphänomene, wie eine Mondfinsternis über dem See, einfangen. Genauso fotografiert er aber auch stille Momente wie Spiegelungen an der Wasseroberfläche. Für bestimmte Motive besucht er teilweise über viele Jahre immer wieder dieselben Orte. „Man braucht sehr viel Geduld, aber mit der Zeit findet man heraus, wo Potenzial liegt“, sagt er. Am Bodensee hat Spiering sich als Fotograf von Ansichtskarten, Kalendern und Bildbänden einen Namen gemacht, doch über Agenturen verkauft er seine Bilder in die ganze Welt.

Die Fotografien, die in Hagnau zu sehen sind, sind zum größten Teil großformatig. Sie sind entweder direkt auf Alu gedruckt oder auf Fotopapier und dann mit Passepartout oder hinter Acrylglas gerahmt. Beide bieten unlimitierte und limitierte Bilder zum Verkauf. Bei Holger Spiering sind das zum Beispiel Fotos von Situationen, die sich nicht so schnell wiederholen können, wie beispielsweise eine Mondfinsternis. Dass sie ihre Galerie nun in Hagnau eröffnen, ist eigentlich ein Zufall. Eine Freundin von Katrin Zeidler betreibt seit Kurzem den Kiosk in der Seestraße und wusste, dass die Räume leerstehen. Sie hoffen, dass viele Kunden über Mund-zu-Mund-Propaganda den Weg in die Seestraße finden. Außerdem gefällt ihnen die Lage so nah am Ufer. „Ich freue mich, dass ich mein Modell von hier aus sehen kann“, sagt Holger Spiering.