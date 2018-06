Das katholisches Bildungswerk bietet am Freitag, 8. Mai, ab 15.40 Uhr Erlebniskochen mit Wildkräutern an. Die Natur bietet eine Fülle von Wildpflanzen, die unsere Nahrung mit wertvollen Inhaltsstoffen bereichern. Gesammelt werden die Kräuter im Naturgarten am Ilbenbach.

Treffpunkt ist in Hagnau, Ecke Meersburger Str./Mühlbachweg. Der Kurs ist frei, eine Spende zugunsten des Bildungswerkes wird erbeten. Anmeldung unter Telefon 07532/414177