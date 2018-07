Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Autounfall in Hagnau gestorben. Der Mann war mit seinem Wagen auf dem Weg in Richtung Meersburg. Nach dem Ortsausgang kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab. Er stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Fahrer starb in seinem Fahrzeug. Die B 31 ist komplett gesperrt, es kam zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen. Mehr dazu in Kürze auf www.schwäbische.de