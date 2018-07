Den Kampf gegen die Sonne gewonnen

York (iw) - Und immer wieder diese mörderische Hitze: Am Sonntag läuft der Extremsportler Achim Heukemes nach 11 000 Kilometern durch die USA in New York ein. „Mit der Sonne habe ich einen langen Kampf geführt. Jetzt habe ich gewonnen“, sagt der 59-Jährige, der in Hagnau lebt. Seinen Rekordlauf durch die USA widmet er den Hinterbliebenen der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001.

Teilweise sind die Sohlen seiner Laufschuhe am Asphalt festgeklebt. So heiß war es. In New Mexico ist Achim Heukemes bei Temperaturen von 45 Grad auf die Strecke gegangen. Und das bei Tagesetappen von 90 Kilometern. „Du läufst wie im Fieberzustand. Das schlaucht, das kostet Kraft“, sagt er. Die Backofenhitze hatte ihn über 30 Tage lang fest im Griff. 120 Liter Milch, 70 Liter Orangensaft, 50 Liter Kakao und seine sonst übliche Jahresration an Mineraldrinks hat er in den 55 Tagen verbraucht, die er von San Diego nach New York gelaufen ist.

Gestartet ist er am 25. Juni am Ground Zero. Die ersten 6000 Kilometer fuhr er mit dem Rad an die Westküste. Für Heukemes war es das Highlight seiner Kontinentdurchquerung. „Das war gigantisch. An Landschaft war alles drin, was die USA zu bieten haben.“

Am Sonntag, 9 Uhr Ortszeit, wird er im Battery Park erwartet, rund 400 Meter vom Ground Zero entfernt. Dort empfängt ihn die Vereinigung „Flag of honor“, die im Gedenken an die Opfer des Anschlags 3000 Fahnen im Battery Park ausstellt. Das Team um Heukemes hat während der „Bike-and-Run-Tour“ Flaggen verkauft und nach eigenen Angaben einige tausend Dollar eingenommen. Dieses Geld kommt den Hinterbliebenen der Terroranschläge zugute.

Ein ausführliches Interview mit Achim Heukemes veröffentlich die Schwäbische Zeitung Markdorf in ihrer Ausgabe vom 10. September. (iw)