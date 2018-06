Das Proben hat sich gelohnt

Ein buntes Programm haben die Jungmusiker für ihr Publikum beim Frühjahrskonzert zusammengestellt. Im Gwandhaus in Hagnau zeigten die Nachwuchsmusiker, was sie in den Wochen zuvor eingeübt hatten.

Die Kapelle ist um weitere vier Jugendliche angewachsen, so dass eine beachtliche Zahl von 35 Musikern auf der Bühne ihren Platz einnahmen. Unter der Leitung von Dirigentin Margarethe Saltik stellte der Nachwuchs sein Können unter Beweis. Ein intensives Probenwochenende in Immenstadt im Allgäu wurde im Vorfeld absolviert, damit die Stücke sitzen, und diese Rechnung ging auf. Ob bei dem Stück „Enjoy the Moment“, bei „A Day in Space“ oder „Music from Pirates of the Caribbean“ – beim Konzert saß jeder Ton. Durch das Programm führte, wie bereits im Vorjahr, souverän Alexander Schmidt. Das Publikum war begeistert und sparte nicht mit Applaus. Ohne Zugabe kamen die Nachwuchsmusiker nicht von der Bühne, und dieser Wunsch wurde gerne erfüllt. (clp)