Bodenseewinzer freuen sich über guten Jahrgang

Die Weinlese am Bodensee geht voran: „Mit dem Thurgau sind wir schon fertig, jetzt ist der Regent dran“, sagt Fabian Dimmeler vom Badischen Weinbauverband. Die hiesigen Winzer erwarten einen guten Jahrgang. „Wir sind sogar knapp an der Grenze zum Kabinett“, sagt Dimmeler. Kabinett ist ein Prädikat für Qualitätsweine.

Er setzt vor allem auf die Weißweine, von denen noch einige Sorten ein paar Tage in der Herbstsonne reifen. „Bei den kühlen Nächten und den warmen Tagen, wie wir sie derzeit haben, können sich noch sehr feine Fruchtaromen ausbilden“, sagt Dimmeler. Über die Rotweine könne er bisher noch nicht viel sagen. „Beim Spätburgunder warten wir noch ab, bis die Lese beginnt“, sagt Dimmeler. Doch eigentlich sei er auch hier schon jetzt ein wenig euphorisch. „Die Burgunderanlangen stehen völlig gesund da“, sagt Dimmeler.

Gute Aussichten für Lese

Das Wetter in den kommenden Wochen soll gut werden. Für die Winzer ideale Aussichten. „Es wird erst schwierig, wenn wir einen starken Niederschlag haben“, sagt Dimmeler. Das war im Frühling und Frühsommer der Fall. Hinzu kamen extrem kühle Nächte im Mai, in denen es sogar zu Frost kam. „Ich muss zugeben, dass ich in dieser Zeit ein wenig Bauchweh hatte, was den Jahrgang betrifft“, sagt Dimmeler. In einigen Regionen hat das für die Winzer zu einer Misere geführt. „Am Rhein gibt es Ausfälle von bis zu hundert Prozent“, sagt Dimmeler.

Am Bodensee hatte der Frost nicht so fatale Auswirkungen auf den Wein, nur in Überlingen seien Reben eingegangen. „Wir sind ansonsten wirklich sehr zufrieden, die Menge stimmt und wir haben eine gute Traubenqualität“, sagt Dimmeler.

Durch den trockenen September sei auch die Population der Kirschessigfliege – einer der großen Feinde der Winzer – eingegangen und konnte so nicht für Schäden und Ausfall der Reben sorgen.

Der sonnige August und der milde September haben, so Dimmeler, noch viel zu Qualität und Quantität beigetragen. „Vielleicht wird der Jahrgang sogar noch besser als der 2015er“, sagt Dimmeler. Im Sommer 2015 war es extrem warm und sonnig, die Trauben sind wunderbar gereift, allerdings war die Erntemenge für die Winzer eher gering.

In diesem Jahr seien Qualität und Quantität ausgeglichener. Zudem erwartet Dimmeler Weine mit einem niedrigeren Alkoholgehalt als 2015. „Leichtere, fruchtigere Weine werden immer mehr nachgefragt“, sagt der Winzer. In den kommenden drei Wochen soll die Weinlese am Bodensee dann abgeschlossen sein.