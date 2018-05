B 31-neu: Viele Interessen treffen aufeinander

Eine Straße, viele Interessen: Wenn es um die Suche nach einer geeigneten Trasse für die B 31-neu geht, scheint eine Lösung noch lange nicht in Sicht. Die Vorstellungen der Bürger aus Immenstaad, Hagnau, Meersburg und in der Stadt Markdorf sind einfach zu unterschiedlich. Das wurde bei einem Fachgespräch erneut deutlich, das die SPD-Landtagsfraktion am Mittwochabend im Hagnauer Winzerverein organisiert hatte. Dort trugen die Verkehrsinitiativen aus Meersburg, Ittendorf und Hagnau ihre Ziele vor.

Hans-Heinrich Gerth vom Meersburger Initiativkreis B 31-neu (MIK) stellte die Arbeitsgemeinschaft Ausbau B 31-neu vor. Sie besteht unter anderem aus den regionalen Vertreten von BUND und Nabu, dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV), der Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf (IVI) und dem MIK. Sie fordern eine möglichst landschafts- und flächenschonende Linienführung der B 31-neu und daher einen höchstens dreispurigen Ausbau. Daher plädieren sie für den Ausbau der bisherigen Bundesstraße. Hagnau würden sie untertunneln und haben dafür drei mögliche Varianten ausgearbeitet.

„Die Arbeitsgemeinschaft Ausbau B 31-neu bezweifelt, dass das vom Regierungspräsidium Tübingen in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten in seiner Methodik nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht“, sagte Gerth. Denn dort sei die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nicht berücksichtigt. Außerdem sei das Problem der Fährezufahrt in Meersburg nicht gelöst. „Alle Planungsvarianten beinhalten bisher keinen Vorschlag für die Lösung dieses Problems“, sagte er.

Wie Fritz Käser aus Ittendorf betonte, sei ein hoher Anteil an Ziel- und Quellverkehr auf der B 31 unterwegs. Das sind die Fahrzeuge, die im Planungsgebiet starten und dort ihr Ziel haben. „Das sind gute Voraussetzungen, um den ÖPNV zu stärken“, sagte er. Eine neue Straße werde stattdessen viel mehr Fläche verbrauchen als der Ausbau der bestehenden Straße. Auch im Hinblick auf die Klimaschutzziele sei ein Ausbau nicht zu befürworten.

Bündnis will vierspurigen Ausbau

Eine ganz andere Auffassung hat das Bündnis Pro 7.5 Plus, das Bernd Saible aus Hagnau vorstellte. Es vertritt in erster Linie die Interessen der Gemeinden Hagnau und Immenstaad. Laut Saible sei eine vierspurige Straße erforderlich. Nur sie könne den Verkehr bündeln. „Die Verkehrsgeschwindigkeit ist absolut indiskutabel“, sagte er. Ein kontinuierlicher Verkehrsfluss sei auch besser, um Umweltbelastungen und Energieverbrauch zu reduzieren. Daher sei das Bündnis Pro 7.5 dafür, die neue Trasse vierspurig anzuschließen und bei Meersburg zu überdeckeln.

Volker Frede, Bürgermeister von Hagnau, betonte, dass Hagnau nicht der einzige Ort entlang der B 31 sei, in dem es Verkehrsprobleme gebe. „Im Bodenseekreis leben 100 000 Menschen, die keinen geregelten Verkehrsfluss haben“, sagte er. Jürgen Beisswenger, ehemaliger Bürgermeister von Immenstaad, hofft dass das örtliche Bündnis bis Jahresende 500 Mitglieder hat. Bisher sind es rund 350. Immenstaad sei durch die Ortsumfahrung im Norden und den Bodensee im Süden keine Entwicklungsmöglichkeit mehr, weshalb dort der Ausbau der bisherigen Trasse abgelehnt werde.

Martin Rivoir, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, nahm das Regierungspräsidium Tübingen in Schutz. „Als Behörde legt das RP alles daran, so rechtssicher wie möglich zu arbeiten“, sagte er. Was die Kosten betreffe, fielen Lösungen wie Tunnel oder Brücken sehr stark ins Gewicht. „Jedes Projekt muss durch eine standardisierte Bewertung laufen“, sagte er. „Es könnte an den Kosten scheitern, wenn es zu teuer wird.“ Er appellierte an die örtlichen Initiativen, sich in der Region zusammenzuschließen und offen in den Prozess hineinzugehen. „Eigeninteressen müssen zugunsten der Region eventuell zurückgestellt werden“, sagte er.

„Tourismus und Messeverkehr lassen unseren Raum hier nahezu ersticken“, sagte Norbert Zeller (SPD). „Wir können es uns nicht leisten, jahrelang miteinander zu streiten und nichts zu bekommen.“ Deshalb solle jeder nicht nur für seinen Abschnitt denken, sondern für die ganze B 31.