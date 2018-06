B31-neu: Dialogforum trifft sich erstmals

Das Dialogforum zum Ausbau der B31-neu im Abschnitt Immenstaad-Meersburg hat sich am Dienstag zum ersten Mal getroffen.

Zwölf zufällig ausgewählte Bürger aus der Region, Vertreter der Verkehrs-Initiativen sowie Interessenvertreter aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Landwirtschaft kamen im Rathaus Immenstaad zusammen. Auf Anfrage der SZ erklärte Christoph Ewen vom Konflikt- und Prozessmanagement Team Ewen, das den Dialog mit den Bürgern begleitet, das Treffen des Dialogforums sei ein erstes Kennerlernen der verschiedenen Parteien gewesen, um Vertrauen zueinander zu fassen.

Im Vorfeld wurden 16 Bürger durch das Zufallsprinzip ausgewählt, um sich am Dialogforum zu beteiligen. Zwölf der 16 „Zufallsbürger“ haben am ersten Treffen teilgenommen. Bei den nächsten Treffen können sie ihre Ideen und Wünsche einbringen. „Die Ratschläge der Bürger, die direkt vor Ort wohnen, sind für uns sehr wertvoll und werden ernst genommen“, sagt Ewen.

Vor dem Treffen des Dialogforums hatte bereits der Facharbeitskreis Verkehr getagt. Der zur Bearbeitung von Verkehrsfragen beauftragte Gutachter stellte seine Vorgehensweise vor. Dabei solle zunächst eine Verkehrszählung durchgeführt und mit den daraus resultierenden Ergebnissen weitergearbeitet werden. Die Verkehrszählung wird in der kompletten Region durchgeführt. In einer Ferienwoche, im August, und in einer Woche im Oktober soll der Verkehr unter anderem von Schülern gezählt werden. Außerdem werden Autofahrer angehalten und zu ihrer Strecke befragt.