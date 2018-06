10 000 Flaschen zum Jubiläum

Zum zweiten Mal in der Geschichte des Winzervereins steht in diesem Jahr wieder ein besonderes Tröpfchen in den Regalen: Ein Müller-Thurgau zum 50. Jahrestag der Seegfrörne. Zum ersten Mal wurde der Hagnauer Wein in der speziell angefertigten Flasche zum 40. Jahrestag im Jahr 2003 aufgelegt. Damals wurden 5000 Flaschen abgefüllt, das Kontingent sei bereits im März ausverkauft, sagt Tobias Keck, Geschäftsführer des Winzervereins Hagnau.

Für den Verkauf in diesem Jahr füllte der Hagnauer Winzerverein darum gleich die doppelte Menge ab: 10 000 Flaschen sind seit dem Herbst im Verkauf. Vor Weihnachten sei die Nachfrage besonders groß gewesen, sagt Keck. Er erwartet einen weiteren Anstieg der Nachfrage im Februar und März, wenn die offiziellen Veranstaltungen zum Seegfrörne-Jubiläum stattfinden.

Schweizer Rotwein hängt beim Zoll fest

Alsbald soll auch ein Rotwein Cuvée der Schweizer Weinkellerei Rutishauser im Sortiment angeboten werden. Allein, der Lastwagen mit den guten Tröpfchen hing gestern noch beim Zoll fest. In den Flaschen von der anderen Seeseite befindet sich ein Cuvée aus Pinot Noir, Garanoir und Regent. Ebenfalls in der Schweiz im Verkauf ist der Seegfrörne-Wein aus Hagnau.

Die Etiketten von Rot- und Weißwein sehen nahezu gleich aus: Die Büste des Heiligen Johannes ist darauf abgebildet. Der Text auf dem Sockel der Büste ist unter dem Bild nochmal größer abgebildet. Das Bildnis des Heiligen Johannes wird seit 1573 bei jeder Seegfrörne von Münsterlingen nach Hagnau und wieder zurück getragen.

Entstanden sei die Idee zum Hagnauer Seegfrörne-Wein im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag. Beim gestalten der offiziellen Weihnachtskarten fiel den Verantwortlichen ein Foto der Büste des Heiligen Johannes in die Hände. Schnell sei die Idee geboren worden, dieses Bild auch auf einer Weinflasche abzubilden. Allerdings werden die Weinflaschen in einem besonderen Verfahren hergestellt: Bei einer Firma in Frankreich werden Bild und Beschriftung in das Glas der Flasche eingebrannt – ein Verfahren, das deutlich teurer sei, wie ein einfaches Papieretikett.

Beim Seegfrörne-Rotwein aus der Schweiz würde auf das Einbrennen der Etiketten verzichtet – allerdings nicht aus Kostengründen, sondern weil die Schrift auf dem dunklen Wein sonst kaum lesbar gewesen wäre. Darum wird der Rotwein mit einem Papieretikett ausgestattet.

Keck selbst hat die Seegfrörne nicht miterlebt. „Ich bin noch keine 50“, sagt Keck schmunzelnd. Allerdings sei sein Vater bei der Seegfrörne vor 50 Jahren eines Tages „einfach zugelaufen“ – zum großen Ärger seiner Gattin. Saß die doch mit dem damals zwei Wochen alten älteren Bruder von Tobias Keck zu Hause.