Die Dorfkapelle Goppertsweiler feiert vom Samstag, 30. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, wieder ihr traditionelles Sommerfest an der L333 zwischen Wangen und Tettnang.

Am Samstagvormittag geht es los mit dem Flohmarkt im und ums Festzelt. Von 8 bis 14 Uhr können die Besucher die vielen Verkaufsstände nach Schnäppchen durchsuchen. Alle, die noch ein paar Schätze im Keller finden und diese gerne in gemütlicher Atmosphäre an den Mann oder die Frau bringen wollen, können sich bei Lucia Nießen unter 0 75 28 / 97 57 29 Informationen einholen. Ob Groß oder Klein, beim bunt gemischten Flohmarktangebot ist für jeden etwas dabei.

In diesem Jahr startet die Dorfkapelle mit ihrem abwechslungsreichen Sommerprogramm bereits ab 19 Uhr. Ob im gemütlichen Holzzelt oder im Obstgarten unter freiem Himmel können es sich die Gäste bei feiner Verpflegung gut gehen lassen. Ab 22 Uhr spielt dann die Musikkapelle Bodnegg auf und lässt den Abend schließlich mit guter Blasmusik ausklingen.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel am Waldrand mit musikalischer Begleitung durch die Dorfkapelle Goppertsweiler. Anschließend spielt der Musikverein Ailingen zum feierlichen Frühschoppen mit leckerem Festessen auf. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: am Dorfbach können sie beim Spielen auf dem großen Sandhaufen austoben.

„Heisoilziah“ lädt zum Mitfiebern ein

Nach den Neukircher Show-Kids beginnt das traditionelle „Heisoilziah“ um 14 Uhr unter musikalischer Begleitung durch die Jugendkapelle der Gemeinde Neukrich. Das spannende Kräftemessen lädt die Zuschauer zum Mitfiebern ein. Nach der Siegerehrung findet das Sommerfest schließlich einen gemütlichen Ausklang. Für das leibliche Wohl sorgt während dem gesamten Festwochenende die Dorfkapelle Goppertsweiler.