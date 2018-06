Herzlicher Applaus für Veronika Vetter und ihre Begleiter am Klavier

Strahlend, fast ein wenig ungläubig hat die junge Sopranistin Veronika Vetter am Mittwochabend am Ende ihres Liederabends im Haus der Musik in Gattnau den herzlichen Applaus empfangen. Ein Heimspiel war es für die Tochter von Musikschulleiter Karlheinz Vetter, der zusammen mit Frau Edith nicht minder strahlte, aber zugleich ein hochverdienter Applaus für die junge Sängerin, die im Masterstudium an der Musikhochschule Stuttgart steht. Es ist immer wieder schön, bei solchen in Abständen wiederholten Auftritten die Entwicklung mitzuerleben, die Reifung einer Stimme, die Suche nach dem eigenen Profil.

Veronika Vetter hat es sich nicht leicht gemacht, sie hat nicht nur Ohrwürmer präsentiert, die sogleich mitreißen, sondern einen vielfarbigen Querschnitt durch die Musikliteratur geboten. Noch darf man die Anstrengung spüren, die hinter der ernsthaften Interpretation der Bach-Kantate steht, mit der Veronika Vetter den Abend eröffnet hat. Sanft lässt sie hier den Trost im Glauben erkennen, und Doriana Tchakarova, Klavierpädagogin an der Musikhochschule Stuttgart, ist ihr eine behutsame Begleiterin.

Mit drei Liedern von Franz Schubert zeigt die Sängerin unterschiedliche Gesichter: Lebhaft besingt sie zuerst das Liebesglück, innig die Trauer am Grabe des Geliebten und der für immer verlorenen Freude, sehr schön die nächtlichen Träume und voller Sehnsucht die Freude und den Schmerz heimlicher Liebe. Der junge japanische Pianist Tatsuya Ohira ist ihr hier ein sensibler Partner. Mit der Englischen Suite Nr. 4 F-Dur von Johann Sebastian Bach schließt Ohira den ersten Teil ab. Kunstvoll interpretiert er nach heiter fließender Prélude die unterschiedlichen Tänze, ob anmutig leicht, fröhlich hüpfend, lieblich in sich gekehrt oder graziös und flink. Der ganze Körper gibt sich dem fordernden Rhythmus hin, die Lippen formen ihn mit im hinreißenden Spiel.

Und wieder taucht Veronika Vetter in neue Welten. Sehr schön trifft sie die Tristesse wie das feingesponnene Feenhafte bei Fauré, dann ganz anders die Lieder der Ophélia von Richard Strauss: dramatisch, kokett und voller Trauer, zerrissen zwischen aufblitzender Erinnerung und noch nicht fassbarer Erkenntnis des Todes. Behutsam formt sie die Worte in Hugo Wolfs Vertonung des Mörike-Gedichts vom verlassenen Mägdlein. Auf stürzende Tränen folgt eine kecke Aufzählung verschiedener Geliebter wie einst bei Leporello, gleich darauf die Wut über einen ungetreuen Geliebten und die bange Frage, ob das Mädchen den eingeschlafenen Geliebten wecken soll. Noch einmal wechseln die Pianisten, Doriana Tchakarova begleitet bei der Arie der Vitellia aus Mozarts Oper „La Clemenza di Tito“, in der die Sängerin in perlenden Koloraturen verschiedenste Gemütslagen wetterleuchten lässt. Ein schöner Abschluss vor der schon ausgedruckten Zugabe aus Eduard Künneckes Operette „Der Vetter aus Dingsda“. Mit dem „Strahlenden Mond“ strahlen auch die Augen der Sängerin um die Wette. Glücklich nehmen sie und die beiden Pianisten den Applaus entgegen. (chv)