Zwölf Kinder traten an

Am 3. Dezember fand in der kleinen Sporthalle der Schreienesch-Schule ein Weihnachtsturnier statt.

Insgesamt traten 12 Kinder in den Disziplinen Parcours und Kihon (Grundschule) an. Im Parcours belegte Bokai Ma den dritten Platz, Platz zwei ging an Julie Klette. Die Beste in dieser Disziplin war Sophia Hankammer, die den ersten Platz belegte. Im Kihon belegte Maksim Shtefan den dritten und Sophia Hankammer den zweiten Platz. In dieser Disziplin schaffte es Bokai Ma auf den ersten Platz.

Nach dem anstrengenden Turnier und den knappen Entscheidungen trafen sich die Karatekas am Abend zur diesjährigen Weihnachtsfeier, bei dem zahlreiche Mitglieder sowie die Eltern der Kinder und Freunde herzlichst eingeladen waren. Alexandra Judt, Abteilungsleiterin vom Karate-Dojo-Friedrichshafen, begrüßte alle Anwesenden und berichtete im Anschluss über das abgelaufene Jahr. Als langjähriges Mitglied durfte sie Albert Mayer, der 25 Jahre im VfB-Karate den Verein unterstützte, die bronzene Ehrenmedaille für langjährige Mitgliedschaft überreichen.

Der Höhepunkt des Abends war, wie in all den Jahren zuvor, die Tombola, auf die sich die Kinder freuten. Nach der Tombola kam dann die große Tauschaktion, wobei das eine oder andere Geschenk den Besitzer wechselte. Zum Abschluss bedankte sich Alexandra Judt noch bei allen beteiligten, die die Weihnachtsfeier sowie das Weihnachtsturnier erst möglich machten.