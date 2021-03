Zwischen Unterraderach und Markdorf: Skoda kollidiert frontal mit Ford

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf der Riedheimer Straße zwischen Unterraderach und Markdorf ereignet hat. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Skoda Fabia eines 54-Jährigen frontal mit einem entgegenkommenden Ford C-Max eines 35-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, wurden beide Unfallbeteiligten mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K 7742 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 13 Uhr voll gesperrt. Der Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Die Reinigungsarbeiten nach dem Verkehrsunfall übernahm die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Markdorf-Stadt, die mit dem Kommandowagen, dem Einsatzleitwagen, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie mit dem großen Gerätewagen Transport und 18 Feuerwehrleuten zum Unfallort anrückte

Als Erstmaßnahme galt es, die auslaufenden Betriebsstoffe (Kraftstoff, Kühlmittel, Batteriesäure) mit Bindemittel aufzunehmen, um so eine Umweltgefährdung zu verhindern.

Direkt nach diesem Einsatz, mussten unmittelbar im Anschluss drei Einsatzkräfte mit der Drehleiter nach Horgenzell-Kappel zu einem gemeldeten Kaminbrand ausrücken. Dort wurde die Freiwillige Feuerwehr Horgenzell bei der Kontrolle des Kamins unterstützt. Dieser Einsatz konnte um 14.30 Uhr beendet werden.