Zwischen Streuobstwiese und Naturgarten

Fünf Gärten im Stadtgebiet sind es in diesem Jahr, die am Samstag, 14. Mai, beim „Tag der offenen Gärten“ betreten und besichtigt werden können. Das teilt das Team der städtischen Umweltabteilung mit.

Wer alle Gärten besuchen möchte, dem schlagen die Mitarbeitenden folgenden Rundgang vor: Besuch um 11 Uhr im StreuObstGarten Weilermühle, um 13 Uhr im Naturgarten Thomsen-Fischer, um 14 Uhr im Panorama-Obstgarten in Berg. Dann um 15.30 Uhr mit dem Rad zum Lernbiotop am Riedlewald und zum Abschluss ein Besuch im Schau- und Schulgarten im Zeppelindorf.

Die Gärten im Einzelnen:

StreuObstGarten Weilermühle (Führungen zwischen 10 bis 12 Uhr)

Auf der großen, traditionellen Streuobstwiese an der Rotach wachsen viele alte Baumcharaktere und zahlreiche Obstsorten. Die Ehrenamtlichen des BUND Friedrichshafen erklären hier die Geschichte des Obstbaus, die Herkunft und Züchtung der verschiedenen Obstsorten und welche Tiere und Pflanzen in dieser Anlage zu finden sind. Die Streuobstwiese befindet sich in der Freizeitanlage Weilermühle bei Ailingen.

Naturgarten Thomsen-Fischer (geöffnet von 13 bis 15.30 Uhr)

Im idyllischen Naturgarten in Ortsrandlage von Fischbach werden ganzjährig zahlreiche Gemüsesorten angebaut. Beerensträucher, Obst- und Nussbäume sowie blütenreiche Staudenbeete tragen zur Vielfalt im Garten bei. Der Garten befindet sich hinter dem Eichenmühleweg 26.

Panorama-Obstgarten in Berg (geöffnet von 14 bis 17 Uhr)

Die ehrenamtlich Engagierten des Ailinger Arbeitskreises Umwelt betreuen seit mehr als zehn Jahren unterhalb der Berger Kirche ein großes Hanggrundstück, eine ökologisch hochwertige Hochstammobstwiese. Von der Panoramaplattform über einer Trockenmauer gleich am Eingang neben der Berger Kirche bietet sich ein großartiger Blick über Friedrichshafen und den See auf die Alpen. Daneben blüht in einem Staudenbeet eine bunte Vielfalt von Blumen für Insekten. Montafoner Steinschafe, eine seltene wetterfeste Rasse, sind ganzjährig auf dem Gelände. Der Garten befindet sich „An der Steige“ in Berg.

Lernbiotop (geöffnet von 15 bis 18 Uhr) mit Radtour von 15.30 bis 17 Uhr

Im Lernbiotop am Riedlewald werden Mitarbeitende der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt sowie des NABU Friedrichshafen mit einem Infostand vor Ort sein. Um 15.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einer kleinen Radtour zum Thema „Mehr Natur in Friedrichshafen – einfache Schritte für mehr Tiere und Pflanzen um uns herum. Was können wir selber tun?“ teilzunehmen. Die Radtour dauert etwa 90 Minuten und ist rund fünf Kilometer lang. Das Lernbiotop befindet sich hinter der Margaretenstraße 41 in Friedrichshafen.

Schau- und Schulgarten mit Schauhaus im Zeppelindorf (geöffnet von 16.30 bis 19.30 Uhr)

Im Schau- und Schulgarten findet um 17 Uhr eine Gartenführung zum Thema „Frühjahrsputz in Haus und Garten – ökologische Hausmittel sinnvoll nutzen“ statt. Die Führung in Kooperation mit dem Schauhaus zeigt, wie wir mit einfachen, verträglichen Mitteln in Haus und Garten für Sauberkeit und Schönheit sorgen und was wir aus den Ideen der Gartenstadt-Anlage von vor über 100 Jahren für unsere heutigen Herausforderungen lernen können. Im Garten gibt es dazu auch einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Kompost. Der Schau- und Schulgarten befindet sich am König-Wilhelm Platz 12 in Friedrichshafen

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt in alle Gärten ist kostenlos. Bei heftigem Regen findet der Tag der offenen Gärten nicht statt.

Für Fragen stehen die Mitarbeitenden der Umweltabteilung telefonisch unter der Nummer 07541 / 2 03 46 45 zur Verfügung. Informationen und Kontakte gibt es auch im Internet unter www.umwelt.friedrichshafen.de.