Zwischen schwarz und weiß: Seekult-Festival in Friedrichshafen geht in die zwölfte Runde

Kunst und Kultur in den Räumen zwischen schwarz und weiß: „Grauzonen. Ein Festival der Zwischenräume“ lautet der Titel des diesjährigen Seekult-Festivals, das vom 20. bis 29. Oktober in einem Leerstand am Buchhornplatz in Friedrichshafen stattfindet. Studenten der Zeppelin Universität gestalten hierfür den Leerstand in einen öffentlichen Raum um. So soll dieser laut den Veranstaltern zu einem „Wohnzimmer für alle werden“.

Auf die Frage, wie das Thema „Grauzonen. Ein Festival der Zwischenräume“ entstanden ist, antwortet Antonia Ronner aus dem Seekult-Team: „Wir haben uns gefragt, was unser persönliches Verständnis von Friedrichshafen ist. Viele empfinden Friedrichshafen als grau im Winter.“

Der Raum wird neu gestrichen. (Foto: Julia Rist)

Bei der diesjährigen zwölften Auflage des Festivals soll es daher darum gehen, besondere, übersehene und auch oft ungenutzte Zonen – die sogenannten Grauzonen Friedrichshafens neu zu gestalten, sodass deren Bewohnerinnen und Bewohner dort zusammen kommen können.

Was passiert nach dem Festival mit dem Raum?

So birgt die Stadt laut den Veranstaltern „Ambivalenzen“. Das Stadtbild sei über die Jahre geprägt worden von der Industrie. Neben dem industriellen Stadtbild gebe es aber die räumlichen Grauzonen. Diese möchten die Veranstalter nun nutzen und weiterentwickeln.

Innerhalb von neun Tagen soll der Raum fertig sein. (Foto: Julia Rist)

Das Ziel des neuntägigen Seekult-Festivals sei vor allem der gemeinschaftliche Versuch, das Unbegreifliche zu begreifen. Was nach den neun Tagen mit dem Raum jedoch passiert, ist noch unklar. „Wir suchen im Moment noch nach Abnehmern“, so Leonie Georg, Projektleiterin des Festivals. So wäre es ein Wunsch der Studenten, dass der Raum weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Veranstaltet wird das diesjährige Seekult-Festival von der Zeppelin Universität in Kooperation mit dem Zeppelin Museum, der ZF Kunststiftung, dem Kulturbüro sowie dem Kulturhaus Caserne und dem Kunstverein. Zuständig für die Organisation sind die Studenten der Zeppelin Universität mit ihrer Mentorin Rahel Spöhrer sowie der Kuratorin Gilly Karjevsky.

Neues Leben für alte Möbel

Beim Umbau des Raumes unterstützt werden sie von dem Architekten Kollektiv „Baukreisel“. Dieses versucht besonders, alte Materialien und Möbel wiederzuverwenden. So haben die Veranstalter bei der Gestaltung des Raumes beispielsweise darauf geachtet, die Lampen sowie andere Möbelstücke von einer Schule aus Stuttgart zu beziehen, die abgerissen wird.

Die Lampen stammen von einer alten Schule aus Stuttgart, sowie auch viele der anderen verwendeten Materialien. (Foto: Julia Rist)

Geplant für das Festival sind diverse Konzerte, Workshops sowie Tanzveranstaltungen, die allesamt an das Thema „Grauzonen“ angelehnt sind und laut dem Seekult-Team im Zeichen der Begegnung stehen. Ein Filmeabend im neu gestalteten Raum ist auch geplant, bei dem der Film „Stalker“ gezeigt werden soll. Laut der Ankündigung bietet zudem Jens Poggenpohl Stadtführungen an, die Friedrichshafen in einem neuen „Licht und Dunkel“ erscheinen lassen sollen.

Zum Auftaktkonzert in der Caserne am Freitag, 21. Oktober, hoffen die Veranstalter auf rund 500 Zuschauer. Bis auf das Auftaktkonzert, bei dem unter anderem Morris & Odi und die Band Schorl3 auftreten, sind alle Programmpunkte kostenlos. Informationen zu den Tickets und zu der genauen Programmübersicht gibt es auf der Internetseite www.seekultfestival.de.